El regidor José Luis Manrique, expuso que el municipio no debe pagar un sobre precio por el terreno del Parque Metropolitano a Óscar Ramírez, sino un precio justo.

Para empezar el juicio sobre el terreno del Parque Metropolitano no tuvo razón de ser se tenía ganado en el 2012, pero se descuidó y se perdió, ahora se tiene que pagar al propietario.

De acuerdo a un convenio de la Secretaría del Ayuntamiento se permutaría un terreno de más de 31 mil metros cuadrados ubicado en bosque de la Campiña por los 9 mil 924 metros cuadrados del predio del Parque Metropolitano propiedad de Óscar Ramírez.

Sin embargo, en el Comité de Adquisiciones se acordó que se realice otro avalúo para determinar el precio real del predio de la Campiña, que al menos tiene un costo al triple y no de 400 pesos metro cuadrado.

A ese respecto, el regidor José Luis Manrique indicó que forma parte del patronato del Parque Metropolitano, pero no intervienen en la negociación ni en el análisis, que está a cargo del Comité de Adquisiciones, sin embargo, se mantiene al pendiente de los avances.

Pidió a los regidores que revisan este tema que se pague lo justo, no un precio elevado al dueño del terreno del Parque Metropolitano, Óscar Ramírez.

“Cuando suban la propuesta al Ayuntamiento para su aprobación, sea a un precio justo, con el fin de que no se mermen las arcas municipales”, enfatizó.

Respecto a la expropiación, señaló José Luis Manrique que hasta donde sabe continúa el proceso del municipio ante el Gobierno estatal, sigue caminando y es una opción viable.

EL COMITÉ DEFINIRÁ

Por su parte, el alcalde Héctor López Santillana, destacó que será el comité de adquisiciones el encargado de definir si se hace una permuta del terreno, u otra opción, entre ellas, la expropiación, que continúa su curso jurídico en el Gobierno estatal.

Ante la advertencia de Óscar Ramírez de presentar demanda por otros 6 mil metros cuadrados, si no se resuelve para el martes próximo, el alcalde, señaló “pregunten al Comité de Adquisiciones”.

Luego, reconoció que el dueño del terreno en el Parque Metropolitano hace lo propio y entiende la desesperación que tiene porque se resuelva.

Confió en el trabajo del Comité de Adquisiciones para pronto dar certidumbre a la ciudadanía sobre el patrimonio del terreno del Parque Metropolitano.