El delantero Mauro Boselli ponderó su esfuerzo como dentro del León, equipo del que es ya el segundo goleador histórico, con 97 goles.

El argentino se expresó de manera grupal al preguntarle su sentir por el hecho de alcanzar a Milton Queiroz ‘Tita’, uno de los máximos referentes de la institución, a quien le agradeció el mensaje de felicitación.

“Quiero agradecer públicamente el mensaje que me envió, por la persona y jugador que es, es un orgullo, me siento honrado de estar en ese grupo selecto de jugadores de un club tan grande como el León, ahora a seguir trabajando y seguir haciendo más grande, primero el nombre del club, y segundo mi nombre”, mencionó.

Boselli se quiso bajar del pedestal al anteponer los objetivos del equipo sobre los suyos, asegurando incluso que no hay instrucción alguna para ayudarle a marcar los más goles posibles.

“Hoy se está dejando de lado el tema del equipo por mirar la cantidad de goles que llevo, y eso no me gusta, pienso siempre en lo grupal más que en lo individual, más allá de que esto no se da todos los días, estar cerca de 100 goles no es fácil y me siento orgulloso, pienso en el equipo”.

No obstante, no pudo negar el orgullo de rondar la marca de los 100 goles con la camiseta verdiblanca.

“Es un anhelo que tengo, poder llegar al centenar de goles, pero faltan 3, y el más importante es el que viene y ojalá que sirva como el de ayer para ayudar a que consigamos los 3 puntos”, dijo.

– ¿Quiénes han sido sus mejores aliados en la cancha para sumar 97 dianas?

“Sería egoísta si nombro a uno solo, han habido varios jugadores con los que me ha tocado jugar mucho tiempo, algunos son Elías (Hernández), (Darío) Burbano, ‘Chapo’ (Montes), pero de todos esos nombres, son los que más ayudaron para que pueda convertir”.

Del partido del próximo sábado, expresó que es una buena oportunidad para saldar cuentas con su afición, ante Santos, equipo que nunca ha ganado en León.

Sin embargo, deben pensar más en lo que pueden hacer que en el rival.

“Tenemos que dejar de mirar lo que hace el rival y pensar en nosotros, y más de local, tenemos que pensar en hacerlas cosas como queremos, imponer el ritmo del partido, más allá de que Santos tiene un gran entrenador y jugadores que pueden marcar la diferencia”.

“Vamos con esa mentalidad y encadenar dos triunfos que nos van a hacer ir a la fecha FIFA estando entre los 8 calificados”, ahondó, dejando ver su inconformidad por no haber jugado tan bien ante Puebla.

– ¿Por qué no han podido ganar en el estadio León?

“Es difícil dar una explicación, a veces tampoco la encontramos, para conseguir triunfos tienes que jugar mejor que el rival los 90 minutos, y no le hemos hecho de local, no hay una explicación porque ayer ganamos y tampoco se jugó bien”.

“Lo importante de local es ponerse adelante en el marcador y poder manejar el partido, si no lo haces, es donde siempre se complican las cosas, esperemos revertir eso el sábado, es una muy linda oportunidad”, finalizó.