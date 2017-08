Dos días después de haber explotado contra la afición, el ahora ex técnico de La Fiera, Javier Luis Torrente, considera que la presión fue excesiva, pero al final respeta la decisión de la directiva, al tiempo que no ve como fracaso su paso por León.

Asegura que el sábado, llegó a la conferencia con la cabeza a mil revoluciones, pero independientemente de eso se justificó.

“Lo que dije que tiene que ver con que no importa lo que dice la gente, tiene que ver con que cuando llegamos y estuvimos once fechas invictos y se vendía la camisa del entrenador y la gente la compraba y coreaba mi nombre, no era ni Van Gaal ni Pep Guardiola, ni tampoco hoy que se nos están negando las victorias de local, soy el peor del mundo”.

Agregó que cuando gana no es Dios y cuando pierde no es el diablo y el entrenador se tiene que aislar y trabajar con su grupo, su cuerpo técnico de la mejor manera, independientemente del comentario externo.

“Evaluando fríamente los números, estamos a 2 puntos de clasificación, yo puedo juzgar que quizás la presión fue excesiva, pero esa es mi visión, respeto la decisión de la directiva, la acepto, estoy agradecido con Jesús Martínez hijo y padre y si ellos evaluaron que este era el momento los respeto y los respaldo, teniendo que dar un paso al costado”.

Dijo que estaba convencido que podría ser cesado en esta jornada, pero venía una Fecha FIFA y había tiempo para trabajar y corregir, “pero también había tiempo para traer otro entrenador, estaba consciente que la Fecha FIFA podría cortar el proceso”.

Señaló que para él no fue un fracaso, “no creo que fue un fracaso, porque sacar el 38% de los puntos es un fracaso, nosotros llegamos a un equipo que estaba con muchos problemas, pudimos mentalizarlos rápidamente y arribar a una semifinal”.

“La institución, nunca había tenido 11 fechas invicta y tuvimos un buen andar durante el campeonato con jugadores muy comprometidos, me voy con el enojo de no haberle podido dar un logro (estrella) a la institución a la gente, eso sí, no me gusta, me enoja”