Los empleados que aspiran desde hace casi tres años a ser jubilados por el Municipio no deben “regatear”, ni las autoridades “pichingar” este derecho laboral.

Lo anterior, en opinión de José Corralejo Alamilla, secretario de Desarrollo Rural de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) en Guanajuato, quien defendió que es obligación del Patrón hacer valer este beneficio.

En su artículo tercero, el Reglamento de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores del Municipio de Silao establece que dichos beneficios serán otorgados por el Ayuntamiento, considerando jubilación por años de servicio, pensión por edad avanzada y vejez; invalidez, riesgo de trabajo, viudez y/u orfandad.

Las solicitudes deberán tramitarse ante la Dirección de Recursos Humanos, como ya lo hicieron los afectados.

HAY RECURSOS

Según la Tesorería Municipal, en Gasto Corriente se cuenta con la partida presupuestal número 4591 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, en el rubro de Otras Pensiones y Jubilaciones, la cual abarca un monto de 3 millones 800 mil pesos para ser ejercidos a la brevedad.

Falta “voluntad política” en beneficio de los empleados, reprochó Corralejo Alamilla. “No es una cuestión ni siquiera para llevarse a discusión, porque es una cuestión legalmente autorizada”.

Insistió en que “falta voluntad” al alcalde Juan Antonio Morales Maciel y a los demás integrantes del Cuerpo Edilicio. “Es gente que ya se lo ganó, que ya se vaya a descansar”, dijo.

En el numeral segundo el mismo Reglamento se señala que el otorgamiento de las pensiones es “a propuesta del alcalde”, una vez que el empleado haya cumplido con los requisitos reglamentarios. Son 15 los que han hecho la petición.

Determinar a quién corresponde realizar cada actividad “no es justificación” para no responder oportunamente a la petición de los trabajadores. “Para eso están. Si no saben lo que se necesita… entonces no están cumpliendo con su función”.

Por último, declaró que “es humillante que los traigan como limosneros a ver cuándo les hacen el favor, creo que deben tener conciencia que toda persona merece respeto y no se le considere como una persona de segundo o tercer nivel… hoy (los funcionarios) están de este lado, mañana pueden estar del otro”.