El director de Desarrollo Social y Humano del Municipio, Daniel Campos Lango, aseguró que no hay queja de comités de colonos por presunto condicionamiento de apoyos sociales a colonias del sur del municipio.

El pasado fin de semana, en redes sociales, el regidor José Luis Manrique Hernández denunció a Campos Lango por condicionar a los comités de colonos para no asistir al informe del diputado Ricardo Sheffield.

“En principio, sí, efectivamente tras la publicación del regidor, de inmediato yo hablé con el equipo responsable en este caso Àlvaro López que es el sub director del sector sur, y le pregunté al respecto (…) me dijo que no había ningún condicionamiento”, planteó.

Aseguró que, de manera personal, se ha señalado que no hay condicionamiento de ningún programa social, mucho menos a través de los comités de vecinos.

Convocó al regidor a que presente la denuncia correspondiente para que no todo quede en una presunción, con el objeto de analizar la situación e incluso, de ser necesario, separar de sus cargos a los responsables.

Pero hasta ahora, no hay ninguna queja de los comités de colonos, por eso todo está en una supuesta presunción, “pero estamos abiertos a platicarlo con él (Manrique), para que nos dé elementos”, abundó.

Aceptó que intervenga la Contraloría y dijo que esperará a los resultados para proceder de manera adecuada, “aquí hay qué evaluar el trabajo, y no las grillas”, indicó.

RECURSOS

TRANSPARENTES

Sobre la auditoria que el alcalde Héctor López Santillana instruyó a la contraloría, dijo que desde el año pasado se transparente los recursos que se entregan a los leoneses, por tanto se colabora con el órgano de control.

Calificó como respetable cada uno de los cuestionamientos de los regidores, pero aseguró estar concentrado en su objetivo en promover la participación ciudadana y bajar los indicadores de pobreza.