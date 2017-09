Con un llamado a fortalecer las instituciones del país, Humberto Andrade Quezada, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, encabezó el tercer foro de consulta ciudadana para la integración de la Plataforma Política 2018-2014 del Partido Acción Nacional, Guanajuato Visión de Futuro.

Acompañado por Alfonso Ruíz Chico, secretario general del PAN Guanajuato, Andrade Quezada agradeció la participación de la ciudadanía en los 3 foros de consulta realizados, cuyo objetivo es tener la visión de la sociedad y lo que espera para el futuro del estado.

“Estamos viviendo momentos complicados, lo que sucedió esta semana en el Senado de la República da muestras claras de la necesidad de estos ejercicios, de reforzar nuestras instituciones, de no dejar al garete este país y de con mucha claridad ir marcando el rumbo de México sin intereses partidistas”, puntualizó.

Refirió que es necesario marcar el rumbo con una visión de partido, pues se buscará implementar políticas públicas púbicas que abonen al crecimiento del país, pero respetando las instituciones.

“Con mucha firmeza les digo que no estamos de acuerdo con lo que ocurre y que no es posible que podamos estar minando las instituciones de este país; si no tenemos instituciones fuertes, será imposible tener un país fuerte”, destacó.

Recordó que el PAN tiene la obligación de registrar una plataforma política de cara al proceso electoral del 2018, por lo que para conformarla se llevan a cabo estos encuentros de consulta, para que no sea sólo un documento que se entregue por cumplir, sino que contenga las propuestas de los guanajuatenses.

Aclaró que los foros no tienen el objetivo de ser eventos partidistas o masivos, sino un ejercicio para conocer la opinión de los ciudadanos, para que más que la visión del partido, sea la de la ciudadanía la que marque el rumbo de Guanajuato.

“Queremos que nos ayuden en este ejercicio para ver qué sirve para Guanajuato y apuntalar nuestras instituciones”, convocó Humberto Andrade.

Al igual que en los 2 foros anteriores, Eduardo Sojo Garza Aldape ofreció la conferencia “Transformación y desafíos de Guanajuato en números”, en la que hizo un recorrido por los avances y los retos del estado en los últimos 25 años, destacando el crecimiento económico y la percepción positiva de los ciudadanos respecto al gobierno.