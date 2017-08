Su nombre es Nacho Carral, un cantautor cuya propuesta musical pretende que destaque por el mensaje que transmite cada una de sus canciones, actualmente se encuentra promocionando su concepto en varias parte del Bajío.

“Comenzar de nuevo” se llama en segundo sencillo musical del EP de Nacho Carral, es una canción hecha en coautoría con Mariano Castrejón, quien también es productor de la canción, es un tema catártico, ya que fue hecho precisamente en el proceso de duelo que vivió cuando su abuela murió, persona que lo motivaba a conseguir sus sueños. El proyecto musical comenzó 8 meses después de tal experiencia.

Su EP está compuesto de 7 canciones, “Comenzar de nuevo” es una de las que se incluyen en material, cabe destacar que dicha canción ya tiene algunas semanas sonando en la radio

El artista que actualmente radica en Ciudad Juárez expresó que su estilo musical no se limita solo al pop, ya que aprovecho distintos recursos sonoros que se conjuguen para obtener un resultado de calidad.

“No me encasillo en algún subgénero del pop, porque ahorita tengo la balada, que es lo que más me gusta, es el área en la que mejor puedo expresarme, lo que siento y puedo enfocarme mucho en la composición; también me quiero meter un poco en el urbano sin perder esta esencia, porque estas canciones la he compuesto yo, son perder la esencia de una composición donde hay mucho más mensaje y que hay una historia entre líneas” platicó Nacho Carral en entrevista telefónica.

Carral dijo que a pesar de que no está descubriendo el hilo negro, expresó que los géneros musicales a los cuales el podría pertenecer siempre han estado ahí, sin embargo lo que le gustaría es trascender en el tema de las canciones, el mensaje que contienen las canciones, transmitir un poco de la historia de su vida a los escuchas.

“Da mucha emoción, yo creo que es un lugar donde nunca te acostumbras, porque cada presentación es diferente, cada presentación te genera emociones diferentes porque cada publico es diferente, pero antes de subirme a un escenario, tengo mucha emoción, muchos nervios, que sientan realmente lo que digo en mis canciones” comentó el cantante respecto a la sensación de estar en el escenario.

Por el momento el cantautor pretende dar a conocer sus música, su concepto, además piensa dar algunos shows en vivo para que la gente se familiarice con sus temas. Por lo que invita a los lectores a visitar sus distintas redes sociales, en donde lo pueden encontrar como Nacho Carral.