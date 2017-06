El alcalde Héctor López Santillana, afirmó que se tienen preparadas las acciones administrativas, jurídicas y sociales para poder responder a las medidas y demandas que presente el empresario Óscar Ramírez dueño de terrenos del Parque Metropolitano.

Destacó que el Gobierno municipal tiene listo el paso 1,2 y 3 para atender cada una de las medidas que realice Óscar Ramírez sobre los terrenos de 9 mil 924 metros cuadrados y los 6 mil metros cuadrados de su propiedad.

Mientras tanto, indicó, no se puede especular ni adelantar nada, hasta que se presenten los hechos para actuar sobre bases reales, no sobre especulaciones.

“Se ha visto como en muchos temas en los que parecía que jurídicamente estábamos en la lona, hemos logrado fortalecer, resucitar y hasta recuperar lo que parecía perdido, podría dar varios ejemplos, pero no es el caso”, expresó.

Ante la ampliación del plazo para este jueves de parte Óscar Ramírez para un acuerdo de permuta del terreno de 31 mil 845 metros cuadrados en Bosque de la Campiña, el alcalde López Santillana dijo que entiende bien lo que hace el empresario y su desesperación porque en tres ocasiones el ayuntamiento ha cancelado los acuerdos porque no corresponden al interés de los leoneses.

Óscar Ramírez advirtió que hoy jueves interpondrá tres demandas jurídicas, una para reclamar la propiedad de 6 mil metros cuadrados más de terreno, otra para exigir al parque Metropolitano el pago de usufructo del terreno de 9 mil 924 metros cuadrados y otra más por gastos de demandas presentadas.

Además, convertirá en granja el terreno de 9 mil 924 metros cuadrados, a donde llevará ganado, según anunció, entre otras medidas que tiene previstas.

El alcalde reiteró que en las tres ocasiones que se han logrado acuerdos con Óscar Ramírez, el Ayuntamiento ha considerado que no corresponden al interés de los leoneses.

Por parte de la Presidencia Municipal, indicó, “hemos hecho el esfuerzo, el intento y buscado alternativas, pero siempre con respeto al Ayuntamiento, que es el órgano colegiado, la máxima autoridad, hay que esperar que resuelva, y seguiremos en esta línea”.

Reiteró que entiende lo que hace el empresario Óscar Ramírez, pero no comulga con esas formas y en su momento se atenderá la situación que se presente.

López Santillana, pidió esperar a que se presenten los hechos, para trabajar sobre bases reales no sobre las especulaciones.

REVISAN ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

En relación al ataque a balazos en las puertas del fraccionamiento Gran Jardín, donde perdió la vida una mujer, el alcalde destacó que se revisan las estrategias de seguridad y reforzarlas y ajustarlas, en reunión con el Secretario de Seguridad Estatal y el Procurador de Justicia.

Reconoció, una vez más, que estos hechos son derivados de los fenómenos de drogadicción, narcotráfico y competencia por el territorio.

Lo que preocupa y ocupa a las autoridades, es asegurar que no se afecte ni se dañe a las familias ni ciudadanos leoneses inocentes que nada tienen que ver con este fenómeno, señaló el edil.

Agregó que se seguirá trabajando fuerte y en coordinación con los tres órdenes de gobierno, para no solo prevenir sino también arrestar a delincuentes, para ello se traen de manera conjunta objetivos específicos para lograr las detenciones.