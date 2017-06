Como parte del programa “400 Obras Más que Mejoran tu Vida” hoy se iniciaron acciones para la modernización de la infraestructura hidráulica en la colonia León Moderno, al rehabilitar su red de agua potable. La obra tendrá alcance también en las colonias Acrópolis y Tepeyac.

La obra será ejecutada en 4 etapas y conforme avancen los trabajos, se avisará a los vecinos con anticipación a la fecha en que será intervenido el frente de su casa o negocio.

Para la actual administración el objetivo es claro, se busca fortalecer y evitar la pérdida de agua por fugas en el trayecto de las redes, para distribuirla eficientemente a más leoneses.

Tras 50 años de uso, con una inversión superior a los 26.2 millones de pesos se sustituirán más de 32 kilómetros de la red, lo que permitirá ahorrar hasta 500 mil litros diarios del vital líquido, para que sea empleado por más personas.

El Presidente Municipal, Héctor López Santillana encabezó el arranque de estas obras en donde enfatizó que estás obras lo que pretenden es construir, recuperar la seguridad, tranquilidad, y sobre todo el respeto entre los ciudadanos.

“Todo lo que queremos al final del día, y no es un sueño guajiro, no es una ilusión, a lo mejor los jóvenes estarán diciendo que esto no se puede lograr, pero claro que se pude lograr, y el propósito entonces de estas 440 obras, y las que se van acumulando, lo importante es cómo los leoneses volvemos a recuperar cuadra por cuadra, colonia por colonia, ese respeto entre nosotros”, expresó el Alcalde.

López Santillana mencionó que si se puede generar un respeto entre los vecinos, se podrá recuperar la armonía en las colonias, y con esto promover que las personas salgan con más seguridad a las calles.

“En el respeto es en donde tenemos la gran oportunidad de recuperar la armonía y la tranquilidad de nuestra colonia, lo que estamos haciendo con estas obras es crear un espacio físico que promueva el respeto entre ustedes, primero, si tenemos suficiente agua, tendremos la posibilidad de poder respetarnos mutuamente”, finalizó el primer edil.

Durante el arranque de estas obras, el Alcalde también realizó un recorrido para supervisar la rehabilitación del bulevar Mariano Escobedo, el cual contempla la mejora de 12.5 kilómetros, con una inversión de 100 millones de pesos, derivado del trabajo transversal que existe entre el Gobierno Municipal y Estatal.

Esta misma semana se iniciará la rehabilitación de la red de agua potable en las colonias las Mandarinas, otra obra del programa “400 Obras Más que mejoran tu Vida”; ahí se sustituirán 4 kilómetros de tubería, beneficiando a mil 200 habitantes con una inversión de 4.6 millones de pesos.

De esta manera, en 2017, León Moderno, Acrópolis, Tepeyac y Las Mandarinas se suman a otras 10 colonias donde en la presente administración ha modernizado la red de agua, para en suma alcanzar más de 95 mil beneficiados con una inversión superior a los 150 millones de pesos.