Con el objetivo claro de seguir transformando León en base al trabajo transversal entre Gobierno y sociedad, la mañana de este martes el alcalde Héctor López Santillana, junto con miembros de la administración actual, hicieron entrega de apoyos a habitantes de zonas en desarrollo del municipio.

Con ello se busca atender el trinomio persona-familia-comunidad, mediante la intervención transversal en Polígonos de Desarrollo y Polos Rurales, así como en el resto de la ciudad.

“Este Gobierno, escuchándolos a ustedes, ha estado invirtiendo los recursos no donde más se ve, sino donde más se necesita (…). Se necesita en nuestras comunidades rurales, se necesita en nuestras colonias donde hay mayor necesidad, se necesita en las colonias donde hay mayor inseguridad, se necesita en las colonias donde hay mayor desigualdad. Los leoneses no queremos ciudadanos de primera y de segunda, para nosotros todos son importantes, no importa donde viven, lo que importa son ustedes”, menciona el alcalde Héctor López Santillana.

Entre los apoyos que se entregaron el día de hoy se encuentran: estufas, calentadores solares, sillas de ruedas, paquetes de útiles escolares que fueron entregados a representantes de escuelas primarias del municipio, así como pañales y un aparato auditivo.

De la misma manera se dio un recuento de lo que se ha estado haciendo durante el tiempo que se lleva en la administración, la cual ha manejado 6 estrategias transversales para combatir las carencias que tiene una gran parte de la población leonesa.

Primeramente en materia de educación, en donde se ha reducido notoriamente el rezago educativo que he llegado a existir entre los habitantes. En cuestiones de salud, se ha incrementado la cobertura en el municipio, trayendo más médicos y enfermeras a la ciudad para que puedan dar más atenciones médicas de las que se han venido manejando anteriormente. Se han incrementado las oportunidades de empleo para los leoneses, sumando miles de contratos otorgados en lo que va de la administración. De igual forma, las acciones han tenido como consecuencia un crecimiento importante en materia de servicios básicos, deporte y seguridad.

Daniel Campos Lango, director general de Desarrollo Social y Humano, reitera el empeño y esfuerzo que han puesto los ciudadanos para el cuidado de su comunidad, “El aplauso es para todos ustedes por estar siempre demandando las necesidades que tiene esta ciudad, y también para el alcalde y su gabinete por la sensibilidad. Agradezco el trabajo de todas las dependencias, de todo el equipo de Desarrollo Social y sobre todo, lo que más fuerte ha hecho a esta administración es todos y cada uno de los comités de colonos que a través de la organización están transformando este bonito León, Guanajuato”.

El alcalde Héctor López Santillana aclara, “Esta es una ceremonia donde lo que queremos es motivar su participación y su organización. Este es un Gobierno que escucha, este es un Gobierno sensible, pero la parte importante es que los apoyos llegan a quienes más lo necesitan”.

“Este es un evento en donde todos los que estamos aquí presentes estamos haciendo el compromiso de ser solidarios, de apoyar a nuestras familias, estamos aquí para que la fortaleza de León, que está en su sociedad, sea la que nos saque adelante. No queremos un Gobierno fuerte, lo que queremos es una sociedad fuerte, queremos comités de colonos, delegados, consejos comunitarios que hagan verdaderamente la transformación de nuestro León”.

Además invita a la sociedad a que siga demandándole a la administración los apoyos que les hagan falta, que utilicen las plataformas y los canales de comunicación que tienen a la mano para que puedan ser escuchados y atendidos mejor.

Para finalizar el primer edil menciona, “Lo que nos queda de la administración estaremos trabajando intensamente, pero no vamos a poder resolver todos los problemas (…). La única respuesta para darle continuidad a esto, es si ustedes están convencidos, si ustedes están motivados a participar, a tener el poder en sus manos, es esa participación la que va a hacer posible que este tipo de programas tengan continuidad, ustedes se van a asegurar que lo que se está haciendo no se interrumpa. En la continuidad es en donde podemos resolver los problemas de nuestro León”.

En el evento también estuvieron presentes Jesús Jonathan González Muñoz, director general de Educación Municipal; Ricardo De la Parra, director general de Gestión Ambiental; Beatríz Yamamoto Cázares, regidora presidenta de la Comisión de Medio Ambiente; Luis Antonio Alanís, presidente del Consejo Ciudadano de Contraloría Social; Gabriela Hernández e integrantes del voluntariado del DIF Municipal.