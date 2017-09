El outfielder veracruzano Eduardo ‘El Mosco’ Arredondo retomó sus mejores momentos en la temporada 2017, en que contuvo defensas y además se colocó como uno de los bateadores más efectivos de la Liga Mexicana de Beisbol.

Arredondo fue pieza clave en el regreso de los Bravos de León a la LMB, en que entre otros números, fue el segundo mejor bateador en el mes de junio con promedio de .413.

Aquel mes fue clave en el regreso del récord negativo de los Bravos, que terminaron metiéndose en los playoffs.

Su campaña culminó en .319 de bateo, en que conectó 5 cuadrangulares, segunda mejor marca personal en 16 años sólo detrás de 2009 y pegó para 29 carreras producidas, siendo el primer bat de la novena de Luis Carlos Rivera.

Como primer turno, registró ,441 de efectividad y .400 cada que fue el primero por entrada.

“Tuvimos una gran pretemporada en Ciudad Obregón para prepararnos, nos ayudó a llegar muy bien, solo que los resultados al inicio no se nos estaban dando, pero al final creo que pudimos sacar la cara por León”, dijo.

Pero no todo fue miel sobre hojuelas para ‘El Mosco’. Un desgarre apenas en el tercer juego lo sacó de actividad por 45 días, no obstante, tras un discreto egreso en mayo, comenzó a hacer efectivos sus turnos al bat.

Su versatilidad le permitió cubrir jardines y la primera base, lo primero con jugadas espectaculares, exigiéndose siempre al máximo, muestra de ello, es el cuadrangular que intentó robarle a Juan Francisco en el segundo juego de la semifinal de Conferencia ante Yucatán, que casi le cuesta una lesión.

Todo por una ciudad que lo recibió como si fuera un leonés más.

“Estuve muy contento en León, es una gran ciudad y tienen una gran afición, les agradezco lo bien que nos trataron y lo mucho que nos apoyaron, seguro que el próximo año podremos darle mayores satisfacciones”, señaló.

Arredondo culminó con 1.000 de porcentaje en 130 outs realizados sin error alguno.