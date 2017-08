En el marco de la inauguración de SAPICA no todo es calzado, el escaparate comercial que reúne a los zapateros guanajuatenses y autoridades locales se transforma en una pasarela política de personajes que tienen alguna aspiración para el 2018.

Ni el mensaje del Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato, Luis Gerardo González, llamó tanto la atención a los presentes y eso que advirtió que las fábricas están descapitalizadas, que los márgenes de utilidad se han reducido y que existe el riesgo de que la comercialización de calzado quede en pocas manos.

También pasó de largo el pronunciamiento escueto del presidente del INADEM, Alejandro Delgado Ayala, quien deslindó a la Secretaría de Economía del caso de presunta corrupción de un funcionario estatal adscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado y que pedía dinero para gestionar y bajar los recursos federales a las fábricas.

Las figuras centrales de esta pasarela política en esta edición fueron el diputado local del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, y la diputada federal panista, Alejandra Gutiérrez, quienes son dos de las posibles cartas dentro del grupo de poder en el gobierno para enfrentar al rebelde exalcalde Ricardo Sheffield Padilla, que busca arrebatar la reelección al alcalde Héctor López Santillana.

El coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Ramírez Barba, estuvo acompañado por el coordinador de legisladores blanquiazules en el país, Marcelo Torres, quien atestiguó las muestras de apoyo a las aspiraciones del legislador y hasta las felicitaciones un día después de que ofreció su segundo informe de actividades hasta por legisladores de oposición. Bety Manrique del PVEM y David Alejandro Landeros, le sobraron los elogios a Éctor Jaime.

Ramírez Barba es uno de los candidatos más fuertes que tiene el PAN en León a pesar de que sus aspiraciones están puestas en el Senado de la República y sería un contrapeso para el inquieto Sheffield Padilla, quien ya dijo que va derecho y no se quita. La política basada en evidencia podría ser el antídoto para el bronco legislador federal y ex alcalde de la ciudad.

El otro personaje que tuvo los reflectores en el evento fue la legisladora federal Alejandra Gutiérrez debido a que tuvo que aclarar que el pre-destape que hizo el director de Desarrollo Social y Humano de León, Daniel Campos Lango, el pasado sábado en una reunión de amigos panistas no significaba una traición del funcionario al alcalde, quien también ha mostrado interés en la reelección en su cargo.

Ella estuvo muy cerca del ex alcalde panista, Ricardo Alaniz Posada, y explicó a los medios de comunicación que se malinterpretó la reunión que tuvieron el sábado pasado, que el único objetivo era llamar a la unidad para que el PAN no se divida y suceda lo mismo que en 2012; que reconoció el trabajo de López Santillana además de que mientras no se defina el tema de paridad de género o los criterios de reelección por su partido, no hay nada para nadie.

El sector calzado es uno de los más influyentes en las decisiones que toman los políticos, ahí se encuentran mentores y mecenas de los políticos, algunos que saltan de la fábrica al gobierno, como es el caso reciente de Ysmael López García, alcalde de San Francisco del Rincón y expresidente de la cámara de calzado. Quizás por esa razón a los políticos les gusta ir a mostrarse en la pasarela, en donde todos los ven como si fuera un escaparate.

DAMNIFICADO

El pleito que mantiene el PAN nacional contra el gobierno federal por la designación del Fiscal General y el Fiscal Anticorrupción, dejaría como damnificado al Procurador General de Justicia de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, porque el argumento central de los panistas es que se necesita una fiscalía general autónoma y transparente y no que caiga la responsabilidad en un fiscal transexenal, es decir, en manos del actual titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, como quiere el PRI.

El PAN no va a convalidar un fiscal a modo del PRI que sirva para garantizar la impunidad sobre los actos de corrupción que cometieron los funcionarios federales que encabezan la actual administración, ese el planteamiento que tiene enfrascados a ambos partidos y que ha derivado en una guerra con acusaciones de corrupción en ambos bandos.

Precisamente ayer, un grupo de organizaciones de la sociedad civil se manifestó en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México para exigir el nombramiento de un Fiscal General autónomo, que no esté ligado a los partidos políticos como es el caso del actual titular de la PGR, quien incluso tiene parentesco con el grupo de poder que gobierna desde Los Pinos.

En febrero de 2014 se publicaron las reformas constitucionales en materia política y electoral, y ahí se estableció la autonomía de la PGR para evitar el uso político del Estado; a la fecha no han entrado en vigor porque no se han emitido leyes secundarias a pesar de que hay nueve iniciativas en el Congreso de la Unión.

Existe un debate público nacional respecto a la figura del denominado pase automático, una regla transitoria que indica que el titular de la PGR en funciones, una vez que se aprueben las leyes secundarias, se convertiría en el primer Fiscal General por un periodo de nueve años. Es un mecanismo que se adoptó en otras legislaturas del país a pesar del rechazo de los ciudadanos.

Las organizaciones sociales del país han propuesto que para elegir al Fiscal General debe mantenerse la independencia sin haber estado ligado con algún partido político; reducir de 9 a 6 años la duración en el cargo; que el Senado replantee el procedimiento de selección vía concurso público previa integración de ternas por el Poder Ejecutivo y que previa comparecencia pública de los candidatos se elija al Fiscal por mayoría calificada, entre las más importantes. Es el mismo proceso de las fiscalías especializadas.

También se establece que ante las omisiones del Senado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda intervenir, como es el caso en que la falta de acuerdo entre los partidos políticos paralice el proceso del nombramiento.

Además se propone un Consejo del Ministerio Público de la Federación, que sería un órgano de contrapeso democrático a la Fiscalía General; los mecanismos de destitución de quien incumpla con el cargo; los medios de impugnación de nombramientos.

Y es que los ciudadanos que formulan la propuesta, agrupados en 107 colectivos del sector social y privado, atribuyen a la ausencia de una fiscalía autónoma e independiente las violaciones graves de los derechos humanos, la corrupción rampante, el crimen organizado y una lacerante impunidad.

Ayer, precisamente, el PAN se sumó a este planteamiento de las organizaciones de la sociedad civil y pidió al PRI escuchar los argumentos para rechazar el pase automático del titular de la PGR como nuevo Fiscal General.

En Guanajuato hay organizaciones como el Observatorio Ciudadano de León, el Consejo Coordinador Empresarial de León y la Coparmex Zona Metropolitana de León, quienes han empezado a revisar con los legisladores el tema del Fiscal General del Estado y el Fiscal Anticorrupción.

El PAN no puede exigir al gobierno federal del PRI lo que no puede ofrecer en las entidades donde son gobierno así que más vale que los legisladores del blanquiazul se pongan las pilas antes de que las protestas se extiendan a Guanajuato, donde también se pretendía un fiscal transexenal.

ENERGÍA

La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado reunió ayer a un grupo de empresarios guanajuatenses para sostener un encuentro con el Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía y explorar las oportunidades de negocios que ofrece este sector.

En su participación, el Comisionado Guillermo García Alcocer presentó a los empresarios y autoridades estatales las oportunidades de inversión en el sector energético de Guanajuato a fin de que puedan participar en temas relacionados con el transporte, distribución y venta final de gasolinas, diésel, gas natural y gas LP, así como en la generación, transmisión y distribución de electricidad.

No hay que olvidar que el boom de inversiones en Guanajuato, más de 11 mil millones de dólares en esta administración, genera retos importantes en materia de abasto de fuentes energéticas tras la reforma que se aprobó en el Congreso de la Unión. En especial, se busca garantizar las fuentes de abastecimiento de energías limpias.

Este es un tema que ha impulsado el Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Guillermo Romero Pacheco, a través de la Comisión Reguladora de Energía, y en donde se hace énfasis en el uso de energías limpias en los procesos industriales que operan en la entidad.

El funcionario estatal ha organizado acercamientos de los empresarios locales con el Centro Mexicano de Energías Renovables, el Centro Nacional de Control de Energía y la Comisión Reguladora de Energía para ver los alcances y retos de la reforma energética en nuestro país.

Hay un especial interés en acercar a los inversionistas locales a las oportunidades que ofrece el mercado de combustibles, gas natural, gas LP y otros tipos de energías sostenibles que pueden traducirse en proyectos de infraestructura para el estado.

Un punto de especial interés tiene que ver con la necesidad de infraestructura y mercado del gas natural en Guanajuato, donde se modificó el marco regulatorio y se abrió la posibilidad de crecer la oferta a través de nuevos proyectos que contribuyan al transporte y distribución

Uno de los planteamientos centrales de las autoridades federales y estatales es que los industriales e inversionistas locales exploren nuevas alternativas para el aprovechamiento de las energías renovables.

Previo a la reunión del Comisionado García Alcocer con las autoridades estatales e inversionistas guanajuatenses, la Comisión Reguladora de Energía impartió una conferencia en la Universidad de Guanajuato sobre los retos y avances de la reforma energética.

También firmó un convenio con esta institución educativa, el cual tuvo como testigo al gobernador del estado, Miguel Márquez, y que tiene como propósito formar recursos humanos, favorecer la investigación y el desarrollo económico así como ofrecer asesoría técnica al sector energético.

Ahí se hizo énfasis en las distintas fuentes generadoras de energía que se han desarrollado desde el 2013, las inversiones que ha permitido aterrizar la reforma energética en Guanajuato así como las nuevas alternativas de generación de energía como la solar.

En el plan 2040 que se elabora por el IPLANEG se tiene un apartado especial sobre el tema de energías renovables y en donde la inversión privada para el desarrollo de infraestructura cobra un papel relevante.