El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villareal, fue muy claro en su mensaje a los industriales y autoridades estatales y municipales que asistieron a la cumbre mundial de líderes en innovación logística que se realiza en el Poliforum León sobre la renegociación del TLCAN con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá: hay que estar preparados con un plan B, si el presidente Trump decide finalizar el acuerdo.

El peor escenario para México es que el nuevo gobierno de Estados Unidos decida salir del TLCAN y el mejor escenario es que se modernice el acuerdo para fortalecer la competitividad del mercado de América del Norte.

Previo a su mensaje inaugural del Global Logistic Innovation, que organizó el Guanajuato Puerto Interior en León, el alcalde Héctor López Santillana y el gobernador del estado, Miguel Márquez, expresaron su confianza en la capacidad del Secretario Guajardo Villareal para llevar a buen puerto el proceso de renegociación de este acuerdo.

El gobernador Miguel Márquez pidió al funcionario federal mantener la cabeza fría y los nervios de acero para imponerse a los intereses políticos de Trump quien luego de la primera ronda de negociaciones en Washington volvió amenazar con salirse del acuerdo comercial si no se establecen las condiciones ventajosas para su país, las cuales ofreció en su campaña presidencial.

En su intervención el Secretario de Economía resaltó que el TLCAN ha sido benéfico para los tres países que lo integran, ha sido extraordinario el resultado a pesar del discurso fácil que plantea el gobierno estadounidense respecto a las desventajas que tiene su país en materia de inversión, comercio y empleo.

Estableció que a diferencia de otras negociaciones comerciales con Estados Unidos, en donde se excluyeron los temas migratorio y de seguridad, en esta ocasión la decisión del gobierno mexicano ha sido ser aliados en todos los aspectos en la región de América del Norte bajo esta integración comercial. Todos hemos ganado y no hay que creer el cuento de que México ha sido el único beneficiado de este esquema comercial, aseguró.

Luego, el Secretario Guajardo Villareal dijo que los gobiernos no deben hacerse la pregunta de cuantos empleos se han perdido al establecerse una empresa en cualquiera de los tres países sino recordar que este acuerdo ha permitido fortalecer la competitividad regional frente a otros bloques comerciales en el mundo. Hoy se compite por regiones y el mercado de América del Norte solo tendrá futuro si se negocia una visión integrada que beneficie a los tres países.

Aludió a las recientes declaraciones de Trump en su visita a Arizona donde amenazó que su país dejaría el acuerdo si no se consiguen condiciones ventajosas para sus empresas, al señalar que ya se extrañaban los mensajes y tuits del Presidente de Estados Unidos en que vuelve a un discurso de donde partió su administración, echar la culpa a México de la pérdida de empleos e inversión en ese mercado.

Los objetivos de la Secretaría de Economía son claros y están enfocados a actualizar y modernizar el acuerdo de cara al Siglo XXI, hay fortalezas estratégicas que deben ser aprovechadas frente a otras regiones del mundo como es el caso del sector energético que tiene costos más competitivos.

No se puede perder esta ventaja con discusiones estériles sobre cuántos empleos se generan en los países que integran el acuerdo comercial. Incluso consideró que es una visión miope centrar el debate del acuerdo, en plantear si se pierden allá o aquí 500 empleos con la instalación de una nueva empresa cuando es necesario definir un esquema para que en la región se reentrene la fuerza de trabajo para afrontar los retos de la economía digitalizada del nuevo siglo.

Luego de su ponencia, en conferencia de prensa, aclaró que cuando habla de un Plan B en el TLCAN se refiere a que es una posibilidad remota aunque existe confianza en llegar a una buena negociación por el bien de las tres naciones que lo integran.

Los mercados van a reaccionar favorable o desfavorablemente ante las acciones no sobre las declaraciones de Trump aunque hay que estar preparados si se abandona el acuerdo y se impone un arancel generalizado del 4 por ciento a las importaciones mexicanas en ese mercado. Anticipó que los inversionistas no tomarán decisiones drásticas sobre México hasta no ver realmente acciones no únicamente tuits o discursos.

Respecto a la posición que mantendrán en las negociaciones en el sector cuero y calzado explicó que van a buscar mantener lo que ya creado el acuerdo y que es tener acceso al mercado sin aranceles, ni cuotas o restricciones. Hay que mantener esa situación competitiva que le ha permitido a esta ciudad y a su industria mantenerse en el mercado internacional. De todas formas, la industria y el gobierno local deben estar preparados para el re-lanzamiento del nuevo acuerdo comercial.

El funcionario federal dejó mayor certidumbre a los asistentes al foro y también mandó un mensaje firme de que América del Norte sobre tendrá futuro con una visión integrada a los representantes de organismos internacionales que siguen con atención esta re negociación y que confluyen en el foro logístico mundial, como son Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, entre otros.

GUERRA

Ayer se publicó un reportaje en donde se revela que el patrimonio inmobiliario del presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya y su familia política ha ido en ascenso en los últimos 14 años, al pasar de un valor de casi 22 millones de pesos a uno aproximado de 308 millones de pesos de acuerdo con actas notariales asentadas en el Registro Público de la Propiedad de Querétaro.

La semana pasada, después de la Asamblea Nacional del PRI donde se arrancó con el proceso de designación de candidato a la Presidencia de la República al reformarse sus estatutos, se reveló que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, había sido sobornado con alrededor de 10 millones de dólares por una compañía brasileña para conseguir contratos favorables.

Aun cuando se mencionó por los directivos de Odebrecht que los recursos fueron destinados al ex funcionario federal desde que estaba como enlace internacional de la campaña del Presidente Enrique Peña Nieto, Lozoya Austin negó la versión y afirmó ante la Procuraduría General de la República que no tenían pruebas que demostraran la acusación, únicamente los dichos de los directivos acusados por el gobierno de Brasil.

Apenas el martes pasado, el PAN nacional instruyó a sus legisladores a frenar los intentos del PRI y el gobierno federal para dar pase automático al actual Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, como Fiscal General de la República, cargo en el que estaría por otros nueve años, y del que dependería el nombramiento del Fiscal Anticorrupción que estaba detenido en el Congreso de la Unión.

La postura del PAN fue estar en contra del pase automático Cervantes Andrade como Fiscal General de la República; buscar la autonomía e independencia de la Fiscalía Anticorrupción con un perfil que garantice la capacidad técnica y solvencia moral en el cargo así como evitar el arribo de un personaje con filiación política ligada al PRI-Gobierno.

Desde 2015, la iniciativa de reforma constitucional no ha sido dictaminada ni votada y Ricardo Anaya propuso ante la Comisión Permanente del PAN que se buscará sacar adelante este tema antes de que en el periodo ordinario de septiembre, el PRI haga efectivo el pase automático del Procurador a Fiscal.

Luego de definir esta postura, el miércoles, y una hora después de que se diera a conocer el resolutivo de la Comisión Permanente del PAN sobre este tema, el presidente nacional de este partido denunció haber recibido amenazas de que le armarían un escándalo difamatorio sobre el enriquecimiento de su familia.

El panista declaró este jueves que el patrimonio de su familia no se forjó al amparo de su participación en el servicio público y reiteraba que a pesar de este tipo de ataques sucios y arteros no desistirían de su postura respecto al nombramiento del Fiscal General de la República y del Fiscal Anti-corrupción.

Ante estos hechos, el presidente del Comité Directivo Estatal en Guanajuato, Humberto Andrade Quezada emitió ayer un pronunciamiento público en el que establece que aún con las amenazas contra su dirigente nacional no se cambiará la decisión de la Comisión Permanente del partido respecto a ambas designaciones.

Este es el segundo ataque directo a Ricardo Anaya, el primero fue cuando se publicó una larga lista de viajes a Estados Unidos donde sus hijos estudiaban, y podría formar parte de actos anticipados de guerra electoral con miras al 2018. No pasa desapercibido que el panista va a la cabeza de las preferencias electorales en su partido y que no tarda en destaparse como candidato del PAN a la Presidencia de la República.

PREPARADA

La diputada federal del PAN, Alejandra Gutiérrez, se encuentra lista para competir por la candidatura de su partido en la presidencia municipal de León, si el criterio que se determina es lanzar una mujer como candidata para cumplir con las nuevas disposiciones electorales en materia de equidad de género en el proceso del 2018.

La legisladora ha estado muy activa en las funciones que tiene encomendadas por el Comité Ejecutivo Nacional y dentro de las Comisiones que participa en la Cámara de Diputados, en donde ha logrado tener una destacada actuación en temas relacionados con el presupuesto, en donde por cierto, ya se trabaja en la integración en la Ley de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2018.

Actualmente participa en las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; Justicia; Transportes; Desarrollo Metropolitano; del Programa Especial Concurrente de la Cámara de Diputados así como en la de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente.

Alejandra Gutiérrez no ha descartado la posibilidad de participar como aspirante en el proceso interno de selección de candidato del PAN a la presidencia municipal de León aunque va a esperar que se definan las reglas del proceso, las cuales estarían listas la primera semana de octubre.

Aunque no le quita el sueño la posibilidad de convertirse en candidata si se encuentra atenta a la definición que haga el Comité Directivo Estatal y el Comité Directivo Municipal respecto a quien será la candidata o el candidato del PAN en 2018 para esta ciudad.

De hecho este jueves se va a presentar una encuesta privada en donde ya aparece mejor posicionada la legisladora federal del PAN frente a otras figuras que también buscan competir por la candidatura de León, en especial, frente a su antiguo jefe Ricardo Sheffield Padilla.

Frente a sus aspiraciones están el ex alcalde de León, Sheffield Padilla; el Coordinador de Diputados del PAN en el Congreso del Estado, Éctor Jaime Ramírez Barba; la Senadora de la República, Pilar Ortega y el alcalde actual, Héctor López Santillana.

Por lo pronto ayer se le vio muy cercana con el gobernador del estado y el propio alcalde de León durante la realización de un foro mundial de innovación, figuras que son claves para la definición de su futuro político.