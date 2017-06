El alcalde Héctor López Santillana reveló ayer en la sesión del pleno del Ayuntamiento que el titular de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, volvió a alargar la fecha de la reunión que tendría el funcionario federal en León para explicar los avances del proyecto el Zapotillo y su Acueducto.

Ayer, durante la reunión de síndicos y regidores con el alcalde, el representante del PVEM, Sergio Contreras, planteó un punto de acuerdo para que SAPAL informe de manera detallada sobre la situación de este proyecto a los integrantes del Ayuntamiento una vez que se difundió que a finales de 2018 estaría listo el abasto de agua a León cuando ni siquiera se lleva un avance en los trabajos de construcción de la obra que traerá el líquido.

Apenas el lunes pasado, el diputado federal del PAN, Ricardo Sheffield Padilla, denunció públicamente que la Comisión Nacional del Agua no ha respondido dos exhortos que se han realizado por parte de la Cámara de Diputados para que informe los avances del proyecto de El Zapotillo.

Además agregó que en Jalisco tanto el gobernador del estado como el alcalde de Guadalajara iban a politizar el tema una vez que, al parecer, ya se había destrabado el tema financiero con la alianza de Abengoa, concesionario del Acueducto, con un fondo de capital.

Este miércoles, el alcalde dijo que junto con el gobernador han venido presionando al Gobierno federal para que venga el titular de la Comisión Nacional del Agua a explicar los avances del proyecto; desde marzo se hizo la petición y hasta ahora es fecha que Roberto Ramírez de la Parra ni siquiera ha confirmado cuando viene a León a hacer la presentación del avance del proyecto.

Sin más, López Santillana soltó que todavía es momento que ni siquiera se puede definir la fecha de la visita prometida originalmente en un plazo de 15 días por el funcionario federal por lo que también, explicó, se había acordado tener una posición más firme por el incumplimiento del acuerdo pactado con el gobernador Miguel Márquez y el municipio de León.

Propuso que mientras el titular de la Comisión Nacional del Agua, y responsable del proyecto, responde cuando viene a León como lo prometió, será necesario que SAPAL presente a los integrantes del Ayuntamiento la información que tiene sobre el proyecto y despejar las dudas que manifestó el regidor del PVEM, Sergio Contreras.

Tanto el Síndico Luis Ernesto Ayala como el regidor José Luis Manrique escucharon el planteamiento del PVEM y el alcalde, quien les solicitó programas esta reunión informativa con el Consejo Directivo de SAPAL.

La advertencia del regidor Sergio Contreras es que la ciudad podría tener problemas si se extiende por más tiempo el avance de la obra del acueducto, e incluso, sería necesario que en esta administración se exploren otras alternativas que le permitan garantizar el acceso a agua a los ciudadanos si no prospera El Zapotillo.

En su intervención, el regidor José Luis Manrique afirmó que en esta reunión con SAPAL y el Ayuntamiento sería oportuno convocar al delegado de la Comisión Nacional del Agua, Humberto Navarro de Alba, otro funcionario federal que no ha querido dar la cara en este asunto que es de su competencia atender. Incluso, el panista afirmó que el delegado está tan ocupado en otros asuntos que no atiende temas estratégicos en materia de agua como El Zapotillo.

La realidad es que ya pasaron muchos meses en que el Gobierno federal le da vueltas al asunto y a medida que se acerca el proceso electoral del 2018 será más complicado avanzar con la obra, es un tema que aparecerá en las campañas políticas de Jalisco y Guanajuato.

A menos de que estirar la liga y buscar la confrontación entre ambas entidades sea el propósito del PRI-Gobierno porque no es posible que el desconocido titular de la Comisión Nacional del Agua se vaya por la libre sin el aval de su jefe, el titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano, amigo cercano del Presidente Enrique Peña Nieto.

PLEITO

El empresario Oscar Ramírez, dueño del predio dentro del Parque Metropolitano de León, estableció ayer un ultimátum a las autoridades municipales para que definan antes del martes próximo a las 12 del día una respuesta clara y contundente sobre la permuta del predio de 9 mil 924 metros cuadrados junto con otro que ofrecería de 6 mil 700 metros cuadrados, 17 mil metros cuadrados en total, por los 31 mil metros cuadrados del terreno en breña en la Campiña que le ofrecieron en la negociación en permuta antes de acudir nuevamente a tribunales judiciales para reclamar el pago del usufructo del parque de su predio y el pago de gastos y costos del juicio.

Y es que el lunes, en las comisiones del Ayuntamiento que propusieron la permuta se mostró un rechazo abierto de los regidores del PRI, Salvador Ramírez Argote, y del PVEM, Sergio Contreras, a autorizar la operación.

En primer término, el propietario del terreno que ganó bajo litigio al municipio, aclaró que observa una buena disposición del alcalde, Héctor López Santillana; del secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez y del tesorero municipal, Gilberto Enríquez, de llegar a un acuerdo satisfactorio para impedir que el parque metropolitano de León se corte en uno de sus tramos y se deje en beneficio de los usuarios.

Luego manifestó su incomprensión de que las autoridades municipales, donde el PAN es mayoría, no logre sacar adelante el acuerdo de permuta de su terreno más otro que donaría a cambio de los 31 mil metros en la Campiña.

Reveló que dentro del Ayuntamiento había panistas que se mostraban reacios a la permuta pero que afortunadamente el alcalde logró convencer, aunque ahora cuestionó que si el PAN es mayoría no le alcance para concretar la operación que tuvo varios meses de negociaciones y en donde hay avalúos que sustentan el cambio de terrenos.

Propuso que si el PRI y PVEM están en desacuerdo, sean ellos quienes paguen el costo que tendrá para el municipio ir otra vez a los tribunales porque el próximo martes acudirá a interponer un juicio que será demasiado costoso para las arcas públicas.

Adelantó que ofrecería al Ayuntamiento el cambio del terreno del Metropolitano, que originalmente solo contemplaba los 9 mil 924 metros cuadrados que ya había ganado al Municipio, junto con otro que también es de su propiedad y que en estos momentos administran las autoridades del parque. En total, serían más de 17 mil metros a disposición del parque.

Sobre las voces que cuestionan su proceder, de que es un chantaje a las autoridades municipales para obtener un beneficio de más tierra, respondió que su familia es la dueña original de los terrenos donde se construyó la presa del Palote y que eso ya quedó demostrado ante el Juez.

Reconoció que posiblemente haya personas que ignoran que él es legítimo dueño del predio, como es el caso de los regidores del PRI y del PVEM, y que no podrán hacer nada para arrebatárselo; en caso de que opte el Municipio por una expropiación, le resultaría más costoso porque se va a defender con todo en los tribunales de justicia.

Por lo pronto, ya dejó entrever que si no hay una respuesta antes del martes para lo que ofreció originalmente el Alcalde, el Secretario del Ayuntamiento y el Tesorero pues tendrá que meter otra demanda donde el municipio tendría que pagar hasta lo que costaron los abogados que ganaron el caso y una proporción de los beneficios obtenidos del usufructo del uso del terreno, entre ellos, una parte de los recursos ingresados en los eventos ahí realizados.

VISITA

El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Salim Alle, será el anfitrión del exgobernador de Puebla y aspirante a la candidatura presidencial de ese partido, Rafael Moreno Valle, quien tendrá este jueves una comida con líderes del sector empresarial en Guanajuato y posteriormente presentará su libro autobiográfico “La Fuerza del Cambio”.

Mientras Margarita Zavala ataca a la yugular al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Ricardo Anaya, en su lucha por la candidatura a la Presidencia de la República, el exgobernador poblano se abre espacio en Guanajuato con una campaña de promoción como observa en León, donde aparecen sus espectaculares, revistas, libros y promotores como Salim Alle o Luis Alberto Villareal en San Miguel de Allende.

Apenas antes de su visita a León, Moreno Valle tuvo una conversación con el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, al mostrarse interesado en la propuesta que hizo el guanajuatense, después de la elección del domingo pasado, para construir un frente plural por México donde concurran diversos actores políticos y sociales con un plan que rescate al país de la situación en que se encuentra.

Por otra parte, a pesar de este interés del poblano por sumar al gobernador Miguel Márquez a su visita, lamentablemente no podrá estar presente debido a que tiene agendada una reunión con autoridades hacendarias que ya estaba programada con mucha anticipación y que tiene que ver con algunos proyectos pendientes de recursos de la federación a la entidad.

Es por demás conocido que ni Rafael Moreno Valle mucho menos Margarita Zavala están en las preferencias electorales internas de Miguel Márquez porque mantiene una alianza con Ricardo Anaya y tiene simpatía por el senador Juan Carlos Romero Hicks, aunque a este último no le vea, por ahora, muchas posibilidades.

Otro tema que no debe pasar desapercibido en la visita de Moreno Valle a León es que a la misma hora la diputada federal panista, Alejandra Gutiérrez, dará su informe de actividades legislativas en el Colegio Guanajuato, propiedad de la familia de otra diputada local por ese partido.

Lo extraño para los organizadores de la visita del exgobernador de Puebla es que a la legisladora federal se le entregaron 100 mil pesos para que presentara su informe de actividades, ya tienen encima el segundo, y se le ocurrió hacerlo el mismo día y hora que el evento del aspirante a la candidatura presidencial del PAN.

Eso sin mencionar la duda que tienen entre los panistas de la sede del evento y el costo que tendría que cubrirse siendo propiedad de una legisladora local del mismo partido. Ni por cortesía política al exgobernador, se movió la fecha del informe retrasado de la legisladora federal.

Finalmente, los desorganizadores de la visita de Margarita Zavala a la capital de estado, porque fueron muy herméticos con la información y el motivo de la visita, citaron únicamente a unos cuantos panistas a la callejoneada que partiría del Teatro Juárez en la ciudad de Guanajuato, casi al anochecer, para hacer un recorrido acompañada de la Estudiantina.

Seguramente también la van a buscar los medios de comunicación para ampliar sus declaraciones sobre los ataques dirigidos a Ricardo Anaya, luego de que aparecieron juntos en las fotos de la movilización para defender el voto en Coahuila, acompañados del propio Rafael Moreno Valle.