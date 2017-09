Ayer el alcalde Héctor López Santillana y el gobernador Miguel Márquez volvieron a poner sobre la agenda pública el tema de la continuidad de su proyecto político en León para el 2018-2021. El marco fue el segundo informe de gobierno de la administración que encabeza López Santillana, celebrado en el Teatro del Bicentenario.

Primero fue el alcalde quien aludió la continuidad que se requiere en las políticas públicas municipales para avanzar en la atención de los desafíos que plantea la ciudad como la pobreza y marginación social, inseguridad, corrupción e impunidad, falta de infraestructura entre otros rubros que frenan el desarrollo integral de las familias leonesas.

Afirmó ante los leoneses que asistieron a su segundo informe, que en su administración hay un rumbo firme y definido, en donde será la sociedad quién construya, independientemente de las personas, la continuidad en las políticas públicas para que la ciudad prospere.

Detalló que la continuidad significa la consolidación de un gobierno honesto y una ciudad prospera, que construya la confianza de los ciudadanos en su gobierno; que se refleje en las inversiones, el auge al turismo y la alta calificación crediticia que tiene la administración así como en la cercanía entre la sociedad y las autoridades. Estar de paso, en tránsito, debilita el compromiso, afirmó.

Recordó en su mensaje que es un servidor público lejano de la estridencia y el lucimiento personal, que trabaja duro y con disciplina, a la vez de advertir que la no continuidad significa repetir la crisis de gobernabilidad y empezar otra vez de ceros. En su modelo, los ciudadanos son quienes deben brillar, no él o los políticos, y en dos años que tiene al frente del municipio ha puesto sus capacidades al servicio de los leoneses, porque son ellos y no los políticos quienes hacen posible el desarrollo de la ciudad, explicó.

Luego, vendría el gobernador del estado, Miguel Márquez, a dar una larga lista de obras e inversión pública en la ciudad, más de 6 mil millones de pesos y vienen otros 5 mil millones, además de otros anuncios como un proyecto para mejorar la infraestructura del Malecón del Río de los Gómez y la gestión ante Conagua para que SAPAL se haga cargo del Acueducto de El Zapotillo. Fueron 43 minutos dedicados a exaltar la obra del alcalde frente a los menos de 19 minutos que empleo quien ofreció su segundo informe.

Mi buen amigo el alcalde, felicidades Héctor, me consta el trabajo de cercanía con la ciudadanía y una larga lista de elogios y reconocimientos a pesar de las adversidades vividas en los dos primeros años de su administración. Le reconoció su honestidad y rectitud, su trabajo y hasta el sacrificio que ha realizado para cumplir a los leoneses.

Lo exculpó de la crisis de seguridad que se vive en la ciudad, es nacional el problema, y hasta coincidieron en el señalamiento contra el nuevo sistema de justicia penal acusatorio que deja en libertad a delincuentes que deberían estar en prisión con castigos más severos. Sin faltar la plena convicción de que desde los hogares se origina el rompimiento del tejido social con un fuerte llamado de atención a los padres de familia.

Luego soltó que el alcalde está aquí por tres años, puede estar por otros tres más, si la reelección se lo concede. Al final del día, es un tema de ustedes, los leoneses, explicó en su mensaje aunque no sin antes recordar que él ya tiene fecha de caducidad porque se tiene que ir en 2018 y en lo que se va, López Santillana tiene su respaldo y compromiso.

La promesa final fue que al alcalde le queda un año más de su gestión y lo mejor está por venir, porque van a llegar más resultados, quedan más de 5 mil millones por invertir en León por parte del gobierno del estado, y este cierre de gestión le dará muchas satisfacciones a los leoneses.

DREAMERS

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió suspender el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) y que había protegido de la deportación durante los últimos cinco años a los llamados Dreamers, alrededor de 800 mil jóvenes y de los cuales 618 mil son mexicanos.

Este mecanismo migratorio instrumentado en la administración de Obama evitó que estos jóvenes que llegaron siendo niños con sus padres a los Estados Unidos en condición de ilegales, fueran deportados a sus países de origen, principalmente México.

En México, el vicepresidente de Política Exterior del Grupo Parlamentario del PAN, senador Juan Carlos Romero Hicks, lamentó la decisión de Trump porque estos jóvenes han hecho su vida en el vecino país y no merecen que sus sueños (de ahí el nombre de Dreamers) sean aniquilados por una decisión política sin considerar alternativas como se hizo en el gobierno de Obama.

El nuevo gobierno dejó un plazo de seis meses al Congreso estadounidense para definir una ley migratoria al respecto, y el senador Romero Hicks ofreció luchar por la defensa de los derechos ya adquiridos de estos mexicanos que salieron del país con sus padres porque aquí no encontraron oportunidades para su desarrollo.

Las estimaciones del senador panista es que Estados Unidos perdería 4 mil 600 millones de dólares de su PIB y más de 24 mil 600 millones en aportaciones de impuestos y seguridad social que generan estos llamados Dreamers.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores también lamentó la decisión tomada este martes por las autoridades de Estados Unidos y ofreció mantener la protección a los jóvenes mexicanos que habían sido beneficiados de este programa, cuya mayoría nacieron en nuestro país.

El pasado sábado, en su V Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto había expresado su solidaridad con los Dreamers de origen mexicano y dispuso la red consular para la defensa legal de sus derechos para permanecer en ese país así como ofreció alternativas en caso de deportaciones masivas al país. La decisión de poner fin el programa migratorio DACA va a generar incertidumbre entre los jóvenes nacidos en México.

Los mecanismos inmediatos que se van a poner en marcha son una bolsa especial de trabajo en México para los Dreamers; un programa de crédito joven en ambos países; la oferta de becas y acceso a la educación sin trámites innecesarios y revalidación inmediata; afiliación al Seguro Popular, entre otras, aunque el principal problema será la separación de las familias.

Ayer, en la noche, el Instituto del Migrante de Guanajuato también hizo un pronunciamiento al respecto y lamentó que el gobierno de Estados Unidos no reconozca el aporte de estos jóvenes a la economía estadounidense. Un 10 por ciento de los llamados Dreamers son de origen guanajuatense, según reveló.

El gobierno del estado de Guanajuato también anticipó una serie de medidas para amortiguar una deportación de Dreamers con la nueva disposición del gobierno de Estados Unidos a fin de que se incorporen al sistema educativo y a los diversos sectores productivos.

Adicionalmente se tendrá el apoyo legal en las cinco oficinas de enlace que tiene Guanajuato en California, Illinois, Texas, Carolina del Norte y Georgia, donde se concentran las familias de los migrantes.

DEBATE

El gobernador del estado, Miguel Márquez, adelantó el lunes en la noche que presentará una iniciativa al Congreso del Estado para que el nombramiento del Fiscal General no sea un pase automático del actual Procurador General de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre.

Lo anterior, luego del debate nacional en que el PAN se opone al nombramiento de un fiscal transexenal con el paso del titular de la PGR, Raúl Cervantes, a la Fiscalía General según uno de los artículos transitorios de la reforma constitucional que se aprobó y falta ratificar por el Congreso de la Unión.

El Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Éctor Jaime Ramírez Barba, confirmó que había hablado con el gobernador Miguel Márquez sobre este tema y que estarán a la espera de la iniciativa de ley.

Hay que recordar que el Congreso del Estado aprobó en su momento una iniciativa para transformar la Procuraduría General de Justicia del Estado en una Fiscalía General del Estado, en los términos que se aprobó la reforma constitucional federal, fue una iniciativa denominada “espejo”.

Aunque el legislador panista señaló que no habría alguna limitante para que el actual Procurador Zamarripa Aguirre participe en la terna una vez que no tendría el pase automático como se contemplaba originalmente.

A este respecto el Secretario de Gobierno del Estado, Gustavo Rodríguez Junquera, confirmó ayer la decisión del titular del Poder Ejecutivo de presentar una iniciativa que cancele el pase automático de Zamarripa Aguirre pero sin descartar que pueda participar en la convocatoria que haga el Congreso.

En medio de este debate nacional y estatal, los representantes del Consejo Coordinador Empresarial de León, Gustavo Guraieb Ranth, y de la Coparmex Zona Metropolitana de León, Jorge Ramírez, señalaron que es positivo que se cancele el paso automático del Procurador General de Justicia de Guanajuato a Fiscal General del Estado.

Aunque el sector empresarial, a diferencia de los legisladores del PAN y del gobierno del estado, están a favor de que se abra la oportunidad a un perfil distinto al que tiene Zamarripa Aguirre, a la luz de los resultados que se tienen en Guanajuato en materia de inseguridad e impunidad. El debate sobre este tema de la fiscalía seguirá en los próximos meses hasta conocer la iniciativa que se envíe al Congreso y éste realice la convocatoria con el perfil para ocupar el cargo.