El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó su mensaje a la nación, a propósito de su V Informe de Gobierno, donde resaltó los logros de su administración aunque reconoció que el principal desafío es devolver la seguridad a los ciudadanos; ratificó su rechazo a las políticas discriminatorias de Estados Unidos contra los “dreamers”; advirtió que no se va a permitir pérdida de soberanía en la negociación del TLCAN y finalmente, alertó sobre los riesgos de retroceso en la encrucijada del proceso electoral del 2018 ante quienes promueven modelos de gobierno que ya fracasaron en el pasado.

Primero, Peña Nieto hizo un recuento de los principales logros de su administración, derivados del Pacto por México y las reformas estructurales que empiezan a dar sus primeros frutos sin dejar de reconocer que hay aún retos importantes que deben ser atendidos.

Resaltó la agenda de cambio que ha impulsado su gobierno y que se concentran en las grandes reformas estructurales a pesar de las resistencias de aquellos grupos a quienes se veían afectados sus intereses particulares y en un contexto internacional complejo, derivado de la caída de los precios del petróleo y la volatilidad financiera junto a las nuevas prioridades del gobierno de Estados Unidos.

Aseguró que México salió adelante y que el proceso de transformación está en marcha, en donde ya se ven los primeros resultados aunque omitió profundizar en temas que han sido controversiales en su administración y que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos; los escándalos de corrupción de los gobernadores de su partido y del propio círculo presidencial entre otros.

Arrancó con un resumen de sus principales logros en materia de seguridad, donde subrayó que 107 de los 122 delincuentes más peligrosos han sido neutralizados; que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes bajo de 22 a 17 y aprovechó para hacer un llamado al Congreso para sacar adelante la iniciativa de reforma del Mando Único Policial, como lo más relevante. Hizo un amplio reconocimiento de las fuerzas armadas aunque advirtió que no puede ser permanente su intervención en las tareas de seguridad pública.

Luego, en materia de combate a la pobreza explicó los avances que presentó el CONEVAL recientemente, y en donde subrayó las cifras de los mexicanos que dejaron la pobreza extrema, entre otras carencias, y aseguró que en una década, si se mantienen las políticas públicas de los últimos años, se puede eliminar esta situación.

Resaltó los logros de la reforma educativa, en donde ahora hay un millón de maestros que son evaluados con un mecanismo que permite que sean sus méritos y no otros criterios quienes determinen su reconocimiento.

En materia económica expresó que en su administración se logró atraer una inversión de 156 mil millones de dólares, 50 por ciento más que el sexenio pasado; que las exportaciones agroalimentarias rebasaron los 60 mil millones de dólares y que hay un superavit en la balanza comercial del sector; que se ha ampliado la red de gas natural de 11 mil 300 a 19 kilómetros y que ha habido una inversión millonaria en infraestructura, más de 129 mil millones de pesos en la nueva red carretera y 78 mil millones en la red ferroviaria a la par de que México tendrá uno de los tres aeropuertos más grandes del mundo, en la Ciudad de México.

En materia de finanzas públicas adelantó que en 2018 se mantendrá la disciplina del gasto y que se proyecta un superávit primario similar al que se tendrá en 2017 y que ha permitido el reconocimiento de las firmas calificadoras internacionales que el año pasado advirtieron sobre la deuda pública creciente. El ingreso fiscal ya no depende del petróleo, paso del 40 al 16 por ciento a raíz de la caída de los precios del petróleo y creció la recaudación en 5.5 puntos del PIB para compensar esa disminución.

En la relación con Estados Unidos, condenó la nueva política migratoria y mostró su rechazo a las expresiones de discriminación contra los mexicanos que nacieron allá, dreamers, y que ahora están en riesgo de ser deportados por no tener una condición legal. Los 50 consulados mexicanos darán defensoría legal a estos mexicanos en territorio estadounidense ante la proximidad de la definición del gobierno vecino sobre este asunto.

Luego definió la relación con el vecino país del norte, que se basará en los principios de soberanía, defensa y protección de los derechos de los mexicanos. No aceptaremos nada que vaya contra nuestra dignidad como nación afirmó de manera categórica; aquí fue la ovación más nutrida que tuvo el Presidente Peña Nieto de sus invitados al informe.

Enseguida se refirió a la renegociación del TLCAN y explicó que el objetivo es consolidar el acuerdo como un instrumento de competitividad regional y que otorgue certidumbre a la inversión y el comercio. Que México va a negociar con seriedad, buena fe y animo constructivo para que se logre el bienestar de la población sin sacrificar su soberanía, y dio paso al señalamiento de que esta prosperidad no depende de una sola nación y que se buscan estrechar la relación comercial con América Latina y el Caribe, modernizar los acuerdos comerciales con la Unión Europea y renovar y ampliar la relación con China y Japón.

Finalmente, dio el mensaje político más fuerte de su discurso, los logros no únicamente de un partido y el gobierno; no se puede perder de vista que el mayor desafío que se vive es la amenaza que representa la inseguridad para los ciudadanos; aún no se alcanzan los niveles de bienestar que se requieren por lo que se necesita mantener y profundizar los cambios, aunque esto no ocurrirá si no hay un esfuerzo de todos.

El futuro, advirtió el Presidente Peña Nieto, se debe de construir y proteger cuando hay riesgos de retroceso; hoy México está en una encrucijada, bajo la disyuntiva de convertirse en una potencia o ceder a un modelo del pasado que ya ha fracasado. Sin mencionar a personaje o partido por su nombre, aunque con clara alusión a Andrés Manuel López Obrador y el populismo, dijo que el pasado ya es conocido y se debe evitar; que no hay soluciones fáciles para afrontar los desafíos complejos del país.

La única vía es la unidad, la democracia y sus instituciones por lo que ante el proceso electoral del 2018 no se debe olvidar que la política es la única vía para los cambios duraderos.

Finalmente, en la transmisión se pudo observar tres detalles significativos en su paso inicial y posterior al informe, el saludo a la diputada federal Azul Echeverry; los saludos a Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray y José Antonio Meade Kuribreña, los únicos Secretarios de Estado (civiles) colocados en los primeros lugares del estrado, junto al Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y al Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, así como el saludo y diálogo hasta sonrisas que soltó ante los gobernadores de Guanajuato, Miguel Márquez y de Veracruz, Miguel Ángel Yunes.

TRAVIESO

El travieso director de Desarrollo Social y Humano de León, Daniel Campos Lango, es simplemente indefendible, no hay otro funcionario municipal que haya generado tantos problemas al alcalde como el panista que confunde sus responsabilidades administrativas con las de su partido.

El ex diputado local del PAN fue uno de los personajes más cuestionados por distintos sectores sociales cuando fue designado como titular de la cartera de desarrollo social municipal aunque con el tiempo se ventiló que fue impuesto por el partido como miras al proceso electoral del 2018.

Hubo organismos como el Consejo Coordinador Empresarial de León de plano le pidió al alcalde que valorara la decisión de poner a un panista que está más preocupado en el siguiente puesto público que en resolver los graves rezagos de infraestructura social en la ciudad.

Y no se equivocaron, el sentirse protegido del PAN y de quienes buscan la candidatura a la gubernatura en el 2018, lo llevaron a cometer demasiados errores en poco tiempo, al grado que una vez que pase el Segundo Informe de Gobierno, el próximo 5 de septiembre, se va a valorar la pertinencia de que continúe o no en su cargo por los problemas en que puede meter a los propios panistas con su activismo político.

Primero se autoorganizó un pre-informe en desarrollo social, donde junto las principales acciones de dos años de gobierno en León, ante más de 3 mil personas que fueron llevadas a la Velaria de la Feria con pase de lista, si ya habían recibido un apoyo, o con copia de credencial de elector, si querían ser beneficiarios de algún programa social.

Ahí quiso mostrarse como el actor principal del evento, siendo que había sido preparado para su jefe; fue una demostración de control político de las familias con mas necesidades de la ciudad y un recuento de grandes acciones en materia de desarrollo social que solamente él creyó. Esto derivó en una denuncia ante las autoridades federales por parte del PRI, una vez que se ventiló el acarreo y coacción de los beneficiarios para acudir al evento.

Quizás estar frente a tanta gente, con el poder del impulso social, lo subió a un ladrillo y juego a la traición con su jefe, pues organizó una reunión hace una semana para destapar a la diputada federal, Alejandra Gutiérrez, como aspirante a la presidencia municipal de León. Lo anterior, aun cuando sabía que su jefe buscaría la reelección por un periodo más al frente de la presidencia municipal.

A pesar del chascarrillo que dijo ante los panistas que convocó a la comida privada, al cabo Ale está bien guapa para que voten por ella, nadie le creyó el deslinde de que fue una reunión de amigos, que tenía como objetivo convocar la unidad del PAN y que no les pasara como en 2012 cuando llegaron divididos a la elección y perdieron.

Panistas e integrantes del Ayuntamiento fustigaron su travesura al grado que de traicionero todavía no lo bajan mientras que la oposición afiló las garras para documentar los errores del funcionario e ir a denunciarlo ante las autoridades electorales.

Todavía el viernes, el regidor Jose Luis Manrique señaló a la dependencia de operar contra los beneficiarios de los programas de desarrollo social si acudían a eventos distintos a los intereses de Campos Lango y en respuesta le pidieron presentar su denuncia en la Contraloría municipal.

Por mientras, el alcalde ya instruyó al Contralor Municipal, Esteban Ramírez Sánchez, que le aplique una auditoría a la dirección de Desarrollo Social y Humano para evitar sorpresas y vayan a embarrarlo en el uso de recursos públicos con fines partidistas.

Después de estos hechos es más fácil que el director de Desarrollo Social, Campos Lango, quede desempleado a que sea el jefe de campaña de la diputada federal que destapó a la alcaldía de León. Aunque le queda el recurso de la dignidad y retirarse por su cuenta después de operar las contras al alcalde aunque la chuleta es sagrada y a esa nadie renuncia hasta que lo corran.

LENTOS

Una semana después de que fueron informados por Conagua que la filial de Abengoa renunciaría a la concesión de la obra del acueducto el Zapotillo, Sapal reaccionó y fijó una postura pública sobre el problema que tiene encima.

Primero se lava las manos y asegura que la Conagua fue quien emitió el título de concesión y que será esa instancia quien analice si la solicitud de renuncia procede o no. Además que van a participar en la mesa de trabajo donde se revisará el tema, si son convocados, así como apoyar las gestiones que les sean solicitadas.

Indicó el organismo que primero se va a procesar el tema de la renuncia de la concesión y que luego se van a determinar los mecanismos para continuar el proyecto del acueducto; que hasta la fecha no han desembolsado recursos que fueron aprobados en junio del año pasado por extra costos y reprogramación de la obra además de que mantienen la concesión de reserva de las aguas superficiales de la cuenca del Río Verde con un volumen anual de 119 millones de metros cúbicos.

Como siempre, el organismo que presidente Pedro González García y dirige Leonardo Lino Briones, se queda rezagado de la agenda pública porque ahora se tiene que definir cómo se va a rescatar la concesión para continuar la obra y si Sapal tiene posibilidad de quedarse con la concesión como lo planteó el legislador federal del PAN, Ricardo Sheffield Padilla o van a buscar otro mecanismo de participación pública-privada.