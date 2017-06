Un menor de edad resultó lesionado luego de que un perro callejero lo atacara mientras caminaba por calles de la colonia Las Hilamas.

El incidente se registró este lunes alrededor de las 12:30 del medio día sobre la calle Zeferino Ortiz casi esquina con el andador Ignacio Tejada de León en la colonia mencionada mientras el pequeño de nombre Giovanni de Jesús N. caminaba por la calle cuando repentinamente el perro se le dejo ir encima para morderlo.

Este perro que al parecer no tiene propietario derribo al menor al cual le provocó lesiones y laceraciones en la cabeza pero de inmediato vecinos del lugar corrieron para quitarle al can de encima a este niño que por fortuna no presentó lesiones de gravedad.

Giovanni fue trasladadod a la clínica T-56 del Seguro Social para recibir atención médica a bordo de la Unidad de Policía 759 quienes apoyaron a la familia del menor en el traslado ya que en el momento del percance la unidad pasaba por el lugar.