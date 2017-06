La ciudad de León y los leoneses apuestan su futuro de movilidad a la bicicleta.

En una ciudad con cerca de dos millones de habitantes y con un parque vehicular aproximado de 500 mil vehículos de motor, León exige conceptos de transporte que sean ecológicos, prácticos y económicos.

Por eso la bicicleta figura como el transporte de hoy y del futuro.

Pero, ¿está preparada la ciudad?

La respuesta es relativa.

Lo cierto es que hay obra pública a su favor. La actual administración municipal ejecuta más de 30 kilómetros de ciclovías en los principales bulevares, un ejemplo del aumento de la infraestructura vial para privilegiar el uso del biciclo.

Pero hoy los ciclistas no respetan ninguna normativa vial, tampoco usan las ciclovías como un paso obligado. Circulan por la banqueta, por áreas peatonales, en sentido contrario, no atienden la luz del semáforo…

Urge, junto con el fortalecimiento de la infraestructura vial, que el Ayuntamiento revise el Reglamento de Tránsito Municipal que faculte la aplicación de sanciones y multas a los ciclistas infractores del reglamento vial.

De lo contrario, la vialidad en León seguirá sin orden, y sin resultados positivos para la movilidad, e incluso, con un uso ocasional, como hoy ocurre en el tramo del bulevar Vicente Valtierra donde recién se concluyó la “pista” para pedalistas y no se usa.

Bueno, pues el complemento vial está en manos de reglamento firme y exigente para consolidar el orden vial en todos los sectores de la ciudad.

“¡A pedalear!”