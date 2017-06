Con el cateo de una bodega en la colonia Desarrollo El Potrero, no solo fue asegurada gran cantidad de mariguana, sino también dos vehículos con número de identificación alterados además del tráiler en que estaba la droga y el cual tenía reporte de robo reciente.

Así lo reveló este viernes la Subprocuraduría de Investigación Especializada, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien no reveló sin embargo como procedieron los investigadores con una persona presentada a comparecer.

Este viernes, la SIE, según sus siglas, confirmó el aseguramiento de la droga en un trailer estacionado en el interior de una bodega de Desarrollo el Potrero, así como el peso total de 300 kilogramos de mariguana, aunque añade e hallazgo de otro paquete de la misma yerba con peso de cinco kilogramos.

Señaló que el trailer en que estaba dicha yerba, tiene reporte de robo reciente, aunque no dio mayores detalles sobre el mismo.

ALTERADOS

Añade, sin embargo, que en la misma diligencia fueron asegurados un automóvil sedan marca Ford, blanco y una cabina de trailer, roja, con números de identificación alterados.

La SIE señaló que las indagaciones sobre la procedencia de la droga y las personas implicadas en su posesión está en proceso, sin añadir mayores detalles sobre los avances obtenidos.