Thell Barrio es una banda mexicana de deathcore poco común, su sonido se asemeja un poco a Ill Niño, ya que entre los riffs y golpes rápidos en la batería, incluyen persecuciones que los hacen sonar más latino.

Fue hace 10 años aproximadamente que los “cholos metaleros” de Zapopan, Jalisco, comenzaron su trayectoria, su aspecto no era convencional para el género que interpretan, sus máscaras y vestimenta hace que el look sea lo de menos, la crudeza de sus canciones y sonido potente, ponen a más de uno a hacer “headbang”.

Las letras de las canciones son escritas por “Gallero”, vocalista de Thell Barrio son polémicas por el lenguaje que utilizan, bien vale la pena que varias de ellas son de consignas contra el sistema. Como dato interesante, por cuestiones de censura, les fue cancelado un concierto en El Salvador, los seguidores, por supuesto, dijeron que fue por ignorancia de los organizadores.

Thell Barrio cuenta con tres discos de estudio, la banda es invitada a importantes festivales de música a nivel internacional. “Mi verdadera familia” es una pieza que puede servir de introducción para quienes no gustan del género.

Si te gusta, escucha: Here Comes the Kraken, Cathleen, Joliette, Suicide Silence.

