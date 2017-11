Un hombre resultó lesionado de gravedad luego de que recibió una cuchillada, mientras caminaba por calles de la colonia Bellavista, casi llegando a la avenida Miguel Alemán.

Alrededor de las 12:30 horas de este miércoles, un hombre que circulaba por las calles Rivera y Tamaulipas de la colonia mencionada, fue interceptado por otro que lo hirió con un arma blanca, asestándole una puñalada a un costado de la tetilla derecha, de inmediato el agresor se dio a la fuga hacia la zona centro.

El hombre cayó lesionado desangrándose abundantemente ante la mirada de algunos conocidos, quienes luego de que transcurrieran varios minutos y la ambulancia no llegara, decidieron trasladarlo por sus medios a bordo de un auto particular para recibir atención médica al Hospital General Regional en condiciones delicadas.

Por el momento las autoridades no han informado si esta agresión fue a consecuencia de una riña o por robo sólo de manera extraoficial se dio a conocer que al parecer el agresor fue detenido unas cuadras después de donde se registró la agresión aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades.