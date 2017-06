El Levantamiento de Pesas se convirtió en el deporte con más preseas en Olimpiada y Campeonato Nacional Juvenil del ciclo 2017 para Guanajuato, al cierre de su actividad esta semana, con 28 metales.

La halterofilia se convirtió en el deporte que más podios registró, con un total de 7 medallas de oro en Olimpiada y 3 en el Nacional Juvenil, 6 de plata y 12 de bronce, con lo que es además la cuarta entidad con más preseas.

Pesas tuvo a un multimedallista varones, en la categoría Sub 15, en Misael Antonio León, y 3 mujeres doradas, con Monserrat Medina en la misma categoría, Yésica Yadira Hernández, en Sub 17 y Guadalupe Villa, en Sub 20, para el total de 10 preseas áureas.

Otros destacados fueron Christopher Andrade, con 3 platas, Noé Jovani Banda, con 3 bronces, Ángel Ramírez, Kevin Medina , Sofía Hernández y María de los Ángeles Medina con 2 bronces cada uno.

MEDALLERO GENERAL

Tales resultados mantienen a Guanajuato en la séptima posición del medallero general, con 31 oros, 27 platas y 52 bronces, para un total de 110 metales, a 10 oros de Yucatán, que tiene 151 totales.

El levantamiento de pesas reclamó así su lugar como la disciplina con mayores dividendos en pasados años, que retoma con la edición 2017 del evento.

El deporte tuvo ayer su última jornada de pesas en Nuevo León.