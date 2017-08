Santos Laguna llegó al Bajío para intentar ganar su primer partido no sólo en el Apertura 2017, sino en su historia, en que tienen todavía la deuda de no haber sacado 3 puntos en la cancha de León.

Los pupilos de José Manuel de la Torre arribaron a la ciudad vía aérea, para trasladarse a un hotel al norte de la ciudad, con buenas noticias en cuanto a su plantilla, que no registra ni lesionados ni suspendidos.

Así, el también cuadro norteño, que llega cabizbajo al exhibir el lugar 13 del campeonato, podrá disponer de sus jugadores más importantes, con Jonathan Rodríguez, Julio Furch, Djaniny Tavares, Osvaldo Martínez, Brian Lozano de mediocampo al frente.

En la zaga, figuran el exLeón Jorge ‘Chatón’ Enríquez, junto a Ventura Alvarado, José Abella y Néstor Araujo.

La única baja del equipo de Torreón es la de Carlos Izquierdoz, en su etapa final de recuperación tras lesión en la pretemporada, zaguero que sabe lo que es marcarle al León en su cancha, una sensible baja que por los resultados, no ha podido sortear el cuadro de ‘El Chepo’.

Santos Laguna no atendió ayer a la prensa de León, sin embargo hará acto de presencia en la ciudad desde la mañana, con un acto de actividad social en el marco de su programa Guerreros de Corazón, en convivencia con aficionados locales.

En el acto, programado a las 10:00 de la mañana en el hotel Crowne Plaza, estarán presentes Carlos Acevedo, Enríquez y Ulises Rivas.

GOLEADORES

JUGADOR EQUIPO GOLES

Mauro Boselli León 4

Julio Furch Santos 3

Jorge Pereyra León 1

Andrés Andrade León 1

Osvaldo Rodríguez León 1

Hernán Burbano León 1

Brian Lozano Santos 1

Diego de Buena Santos 1

Jorge Enríquez Santos 1

Osvaldo Martínez León 1