Rafael Moreno Valle recomendó que ante el problema de inseguridad que se vive en las entidades del país, como es el caso de Guanajuato, es necesario reorientar la estrategia de combate a la delincuencia y violencia hacia las causas y no únicamente los efectos.

Ahondó en que hay que invertir en tener buenos y bien pagados policías, incentivar apoyos a los elementos que impidan que se porten mal (delinquir), usar la tecnología e información para combatir la delincuencia organizada y delitos comunes, desarrollar mecanismos de prevención de la violencia y la delincuencia, entre otras medidas como promover la denuncia ciudadana.

Aunque también reconoció que hay delitos de orden federal donde de plano hay negligencia de las autoridades responsables de combatirlos, como es el caso del robo de combustible donde los estados sufren las consecuencias de la falta de atención de Pemex.

En un encuentro privado celebrado ayer en León, con alrededor de cien empresarios locales, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Gustavo Guraieb Ranth, cuestionó al exgobernador de Puebla y aspirante a la candidatura del PAN a la Presidencia de la República sobre la estrategia que utilizó para combatir la inseguridad en su mandato, una vez que los empresarios identifican este asunto como uno de los principales problemas en Guanajuato.

COMPARTEN PROVEEDOR

Explicó que en Puebla había el problema de estar en colindancia con tres entidades con altos índices de inseguridad como son Veracruz, Guerrero y Estado de México, por lo que una de las primeras medidas que adoptó fue “blindar” la entidad.

Se colocaron seis arcos de seguridad conectados cada uno a un C4, dejó seis en total en su mandato como gobernador, cuya información y videovigilancia se concentraba en un C5 (misma empresa y sistema que opera en Guanajuato), lo que permitía tener una visión más amplia.

Además de la inversión en tecnología se requieren medidas legales, participación ciudadana, fomento a la denuncia y que el Gobierno federal asuma la responsabilidad que tiene en delitos que son su competencia, sin que las entidades descuiden los delitos del fuero común y de alto impacto.

“Pero además nosotros tuvimos una visión más amplia, yo creo que no solamente debes combatir frontalmente la delincuencia en sus efectos sino también en sus causas”, afirmó.

PREVENCIÓN, LA APUESTA

“Nosotros le apostamos mucho a la prevención del delito, construimos 21 centros comunitarios de desarrollo para llegar a las zonas de mayor incidencia delictiva en las ciudades, en donde tenías más delitos y recuperabas espacios públicos”.

En estos se realizaban actividades educativas, deportivas, entretenimiento y capacitación, entre otras actividades donde concurren las dependencias públicas a atender las demandas de los ciudadanos.

Moreno Valle dijo que aparejado a este enfoque y estas medidas, se creó una policía de proximidad: “Una policía de barrio, una vez que uno de los principales problemas es que la gente ya no confía en los policías, entonces no denuncian delitos, la idea era tener una vinculación”.

Agregó que también es necesario fue generar oportunidades a través de la reconstrucción del tejido social y ejemplificó que en Puebla, los ciudadanos que viven en el estado no pagaban los accesos a los museos con el propósito que fueran en familia, promoción de programas de orquestas infantiles, creación de espacios deportivos, entre otras medidas.

También expuso que se cambió el enfoque de atención a los problemas de incidencia delictiva que generaban las adicciones, asunto que se atendió con políticas de salud pública y permitió reducir efectos como robos a casa habitación o comercio. En vez de mandar a los adictos a alguna droga a la cárcel se iban a rehabilitación.

Para reducir los robos también se publicó una ley que obligaba a las casas de empeño a generar una lista de todos los productos que se recibían y se cruzaba la información con la Fiscalía para ver qué productos eran robados.

Además es necesario usar la tecnología disponible para tener un seguimiento puntual del desempeño de los cuerpos policíacos, “si hicieron bien la chamba y ver que no estén agarrando dinero o reciban mordidas”.

CONDICIONES PATRIMONIALES,

MEJORES POLICÍAS

El ex gobernador de Puebla también habló sobre la necesidad que hay de tener “buenos policías” y pagarles bien. Recordó que a través de la Iniciativa Mérida recibió apoyos por más de 6 millones de dólares y también una inversión estatal de 200 millones de pesos, lo que ha permitido que sea la mejor academia en el país, donde incluso se capacitan los mandos de la Policía Federal.

Además se crearon incentivos de capacitación, vivienda, becas para la educación de sus hijos, entre otros “por ser buen policía y por su desempeño”. Se debe pagar bien a los policías a cambio de resultados, afirmó.

Explicó que adicionalmente a lo que se hizo en Puebla para mejorar la seguridad, es necesaria la revisión patrimonial de quienes están a cargo de la seguridad, porque los exámenes de control y confianza no son suficientes ni totalmente efectivos.

Resaltó el caso del fiscal de Nayarit que pasó todas las pruebas aplicadas por las autoridades y contaba con reconocimientos pero tenía nexos con la delincuencia organizada por lo que sugirió que este mecanismo se debería extender a todos los funcionarios públicos, revisar su condición patrimonial.

“Ver si hay una correlación adecuada entre el ingreso y el gasto…por eso yo quisiera que se revisaran las condiciones patrimoniales, ver dónde vive, a qué escuela van sus hijos, qué viajes tiene, qué ropa usa, cuánto gana”, detalló.

Sostuvo que como servidor público los sueldos no dan para hacer un gran patrimonio aunque seas el gobernador, alcalde o un secretario de Estado y si se quiere acabar con la corrupción se tiene que combatir la impunidad, entre los funcionarios públicos que hacen mal uso del dinero de los ciudadanos.

NEGLIGENCIA FEDERAL

Rafael Moreno Valle también se refirió ante los empresarios sobre “las consecuencias” que pagan los estados de la “negligencia de las autoridades federales para actuar en problemas que son su responsabilidad, como es el tema del robo de combustibles.

“Porque quien maneja los ductos es Pemex; quien sabe a qué hora pasa el combustible es Pemex. Quienes han gastado miles de millones de pesos en sistemas para detectar cuándo falta la presión cuándo están perforando un ducto es Pemex. Quien le vende la gasolina a los establecimientos y puede auditar a las gasolineras es Pemex”, señaló.

Reveló que en su mandato a pesar de la insistencia ante la entonces paraestatal, únicamente se auditaron dos gasolineras a las que se comprobó que comercializaban el combustible robado y no pasó nada, “ni metieron a nadie a la cárcel ni cerraron las gasolineras, entonces por qué no se actúa”.

“No crean que todo el combustible (robado) es el que van a vender a la calle o en un mercado, o que van a encontrar en la carretera, es algo que usan o industrias o gasolineras, entonces hay temas donde desgraciadamente los estados no tienen las herramientas para poder atenderlo”.

MIENTEN ESTADOS

En la última parte de la respuesta de Moreno Valle a los empresarios de Guanajuato, les explicó que hay entidades que no reportan la incidencia delictiva de manera correcta al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Puso como ejemplo el caso de Veracruz, en la pasada administración de Javier Duarte (hoy detenido en Guatemala y en proceso de extradición a México por delitos de peculado y uso ilegal de recursos públicos, entre otros) en donde no se reportaba un solo secuestro a pesar de la gran cantidad de casos que en esa entidad se registraban.

“Era una burla” porque se miente al reportar los datos al Gobierno federal y luego aparecían entidades con mayores índices de delincuencia cuando reportaban sus cifras sin faltar a la verdad.

Dijo que se debe promover la denuncia ciudadana para poder medir el fenómeno de la delincuencia y atender cada una de las causas que lo generan. En este sentido, destacó la participación de la sociedad civil en las tareas de seguridad para desarrollar confianza y denunciar aquello que sea necesario corregir.