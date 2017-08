Mi adorada “agüe” acostumbraba insistir frente a las incongruencias de los nietos: “No seas candil de la calle y oscuridad de tu casa”. Sin duda, la frase era y sigue siendo lapidaria. La importancia es obvia. No se puede exigir, reclamar o demandar, aquello que no se está dispuesto a cumplir en el fuero interno de una persona o de un organismo.

En ese sentido, los partidos políticos en México, cojean de la misma pata. Unos se aseguran herederos de la revolución mexicana, protomártires de la democracia y políticos “saving México”, cuando los resultados son inversamente proporcionales a lo que dicen que han hecho por su parcela en la gran Tenochtitlán.

Otros se inscriben en el contexto de un mesianismo tropical que recuerda a la Chimoltrufia (personaje encantador de Florinda Meza y el maestro Gómez Bolaños) que solía afirmar en cada emisión: “Como digo una cosa, digo la otra”. Para tales tunantes, dijera Quevedo, su “visión profética y pontifical” los hace afirmar que quienes no se adhieren a su plan político y su programática, son aquellos que serán combatidos por pertenecer a “la mafia del poder”. O sea, no tendrán salvación ni serán sujetos de redención. Nada más.

Desde luego, no faltan quienes se han ganado la desconfianza de muchos de sus electores, porque en el ejercicio cotidiano de partido y como gobierno, los principios de doctrina, la mística y la identidad generada y consolidada por sus fundadores, han sido dramáticamente, echadas a la OTASI (Oficina de Trámites para Asuntos Sin Importancia), por lo que la conquista de las posiciones y cargos políticos, se convirtió en un fin en sí mismo.

DE NUEVO, LA ASNÁPIRA A LA GRAMÍNEA

Hoy día, el partido MORENA en México –primo hermano de pensamiento, palabra y obra del español PODEMOS- se haya ya en entredicho, debido a la opacidad terrible e insultante con la que están realizando el proceso de designación –que no elección democrática- de quien será su candidato a gobernar la ciudad de México.

Una espléndida colaboración – http://expansion.mx/politica/2017/08/22- periodística revela las entretelas del oscurecido proceso.

Según diversos observadores, dice la nota, el método posee un montón de paradojas y contradicciones. De entrada, la medición ya fue cuestionada por su falta de transparencia, con el evidente impacto negativo en el tema de confiabilidad que golpea directo a López Obrador, propietario de Morena.

INCONGRUENCIAS

Morena y su dirigentes,, aun antes de serlo, lograron espacios mediáticos mediante denuncias de frases, crítica al autoritarismo en el país, como lo señaló la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). En el fondo, dice la nota comentada, hasta los suspirantes desconocen el fondo del ejercicio, el tamaño de la muestra, porcentajes de error, procedimientos específicos y los criterios de decisión.

El tema es delicado porque los rebeldes y alebrestados que emigraron de otros partidos a Morena, ahora danzan al compás de los deseos de su dirigencia caudillista. ¿Habrá “dedazo” como se dice en México? La duda mata.

Alejandra Barrales, dirigente del izquierdista PRD, asegura que “el arroz ya se coció”; que todo está dicho y “bien planchado”, la parte pública es, solamente, para buscar legitimación mediática.

ENCUESTADORAS Y COMENTÓCRATAS

Algunos sostienen que el pleito final será entre Ricardo Monreal, ex varios partidos, y Claudia Sheimbaum delegada en Tlalpan, aunque para otros su favorito es otro.

Desde luego, el árbitro federal electoral tendrá que definir la existencia o no de actos anticipados de campaña, triquiñuelas o trampitas como las que acostumbra la izquierda mexica.

El dueño de Morena, sin embargo y como siempre, negó las imputaciones, asegurando que “se respetarán los resultados”. ¿Cuáles? O, como siempre, ¿AMLO será el mismo candil de la calle, incapaz –provocado o no, pero presente- de alumbrar la propia casa? Es pregunta.