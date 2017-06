Era un albañil sin adicciones y sin amenazas o dificultades conocidas por su familia, según la identificación que hicieron los familiares de José Miguel n, el hombre de 30 años que fue asesinado este viernes en la colonia Brisas del Campestre, mientras que los detenidos minutos después del crimen, sí son considerados sospechosos del mismo.

Esto lo informó en conferencia de prensa el director de Control de Procesos, en el fuero común, Hugo Enrique Chávez Jaime, al referirse al asesinato de José Miguel, vecino de la misma colonia en que murió y cuyo homicidio fue presenciado por otras personas a las seis y media de la tarde, aproximadamente.

El funcionario dijo que José Miguel murió por impactos de bala en el cuello, como confirmaron médicos legistas mediante la necropsia, y añadió que hasta este sábado no se le habían encontrado antecedentes criminales.

Confirmó que fue acribillado a balazos a bordo de su auto, según todos los testimonios y presunciones, por un hombre que descendió de una camioneta Ford Escape guinda que llegó hasta el lugar y la cual era tripulada por al menos cuatro hombres que portaban armas de fuego.

Indicó que el móvil del asesinato no ha sido determinado y que dos casquillos encontrados en el lugar del ataque son sometidos a estudios periciales.

Por otra parte, confirmó que hay algunos datos que hacen presumir que los hombres detenidos pocos minutos después del crimen a bordo de una camioneta como la que se ha descrito, están efectivamente involucrados en el mismo, si bien la investigación no ha concluido.

La captura fue hecha por policías preventivos en San Juan Bosco y Salamina, por patrulleros de la policía preventiva.

Él se reservó la identidad de los detenidos. Sin embargo, información policial los identificó como Abimael n, Jesús n, Alexander n y Manuel n.

Ellos permanecen detenidos, a disposición del Ministerio Público y bajo investigación por ese asesinato.

Sin embargo, dijo que no les fueron encontradas arma.

DATOS COINCIDENTES

Datos coincidentes entre los capturados y los homicidas vistos en el lugar, son por lo menos las características de la camioneta asegurada y la playera que vestía uno de los detenidos, en color azul fosforescente, según la descripción hecha por el funcionario.

El Ministerio Público tiene hasta la tarde de este domingo para determinar si ejercita acción penal contra ellos por el homicidio del albañil o su los libera por falta de datos de prueba.