Un hombre, que al parecer era indigente, murió aparentemente por causas naturales, recostado en el pórtico de un pasaje comercial de la Zona Piel.

Fue este jueves, alrededor de las 10:00 de la mañana, que locatarios de la Plaza Salina Cruz reportaron a una persona del sexo masculino, presumiblemente sin vida, justo en este centro comercial ubicado sobre el número 111 de la calle con el mismo nombre (Salina Cruz).

Personal de uno de los locales llegó al lugar y vio a un hombre cubierto con una cobija de color gris recostado sobre una de las cortinas de este espacio que está justo al frente de la plaza, y, al tratar de despertarlo para abrir el negocio, una señora que vende cafés les dijo que ya tenía mucho rato en el lugar pero que no se movía.

Al ver que no respiraba, informaron a elementos de Policía Municipal, quienes a su vez pidieron el apoyo de una ambulancia, por lo que minutos después llegaron al lugar paramédicos a bordo de una unidad de Cruz Roja, quienes corroboraron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

El área fue acordonada hasta la llegada de los peritos y agentes del Ministerio Público, así como del personal del Servicio Médico Forense para el traslado del cuerpo de este hombre que por el momento no ha sido identificado, para determinar las causas de su muerte.

En el lugar se concentraron varios curiosos entre ellos huéspedes de hoteles cercanos que estaban de visita o de compras en la ciudad. Asimismo llegó otro hombre con aspecto indigente para llevarle un ramo de flores rojas a quien dijo era su amigo pero que no sabía cómo se llamaba, ni tampoco si tenía familia.