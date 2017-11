La 3ra. Edición de Switch 2017, con más de 5 mil participantes, será el catalizador de aceleración que descubrirá la siguiente generación de jóvenes emprendedores con talento de alto impacto en la sociedad.

El Secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado de Guanajuato, Arturo Lara López y el Presidente Municipal, Héctor López Santillana, inauguraron el magno evento en el Poliforum León.

Arturo Lara López, exhortó a los jóvenes a ser emprendedores, a aprovechar su creatividad y a hacer de la innovación una forma de vida, este evento es precisamente para reconocer, honrar y recompensar su talento.

Destacó que el Gobierno del Estado a través de las Secretarías, los parques de innovación e instituciones educativas están generando conjuntamente con la empresa privada y el sector inversionista, un ecosistema de innovación y emprendimiento en Guanajuato,

CAPACIDAD

El presidente municipal, Héctor López Santillana refirió que han pasado muchos años de una política de consumismo, de una política que no ha generado ahorro en nuestro estado y en nuestro país; “los mexicanos hemos perdido la capacidad de generar las inversiones que se requieren al ritmo que está creciendo nuestra familia”.

Precisó “tenemos dos caminos, dos grandes alternativas; la primera de estas alternativas es la inversión extranjera, si los ahorros no los tenemos en nuestras manos, es claro que tenemos que ir por estás inducciones donde si exista esta capacidad, pero depender de la inversión extranjera no es la solución, es solamente un medio. La otra gran alternativa, para poder resolver esto, es lo que tiene que ver con este evento, subirle al Switch y hacer un Switch en nuestra mente”.

El primer edil aseguró que para no depender de la inversión extranjera, los ciudadanos debemos de aprovechar el cambio que está viviendo nuestra sociedad del conocimiento.

“Afortunadamente los buenos empleos ya no dependen de las grandes inversiones de capital sino dependen de una fuerte inversión de conocimiento”, puntualizó.

En el marco del evento, la Dirección de Innovación firmó un convenio con NOVAERA para fomentar el ecosistema de emprendimiento, de los cuales uno es Switch.