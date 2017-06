Ignacio Prado vuelve a incursionar en el extranjero

El pedalista guanajuatense Ignacio Prado decidió tomar el riesgo de una preparación mayor fuera del país, de cara al proceso de pista de Juegos Olímpicos en 2020.

El leonés cumplió 11 días en el Velódromo TTown de Breignisville, Pensilvania, donde se unió al programa veraniego de competencias que suman puntos UCI para eventos internacionales.

Desde Allentown, en la Unión americana, Prado habla del viaje a lo que será su casa por dos meses, hasta finales de julio, entre competencias dentro del Centro de Ciclismo Valley Preferred.

“He corrido algunos eventos de exhibición, tempo,10 kilómetros, metas volantes, y Ómnium, he quedado sexto, he ganado una, he tenido varios premios, he ido bien y constante ,me me mantenido entre los 5, 6 lugares”.

¿Cómo ha sido el cambio de ruta a principios de año a una nueva participación por eventos de pista?

“Ahorita nos estamos regenerando de nuevo, comenzando el calendario de pista, preparándonos, sin dejar de lado la preparación para el Panamericano estamos activos, que es lo importante, me cayó súper bien, pensé que iba a estar peor pero las condiciones son buenas, hay varios países”, señaló uno de los 4 mexicanos en el lugar, junto a Saúl Gutiérrez, Jessica Salazar y Daniela Gaxiola.

En el lugar corre por pruebas de puntos, scratch, madison, como las que afrontará este fin de semana, en lo que califica como un evento importante, su cuarta jornada.

La partida a Pensilvania la decidió tras recibir la invitación del director del Velódromo, vía el ciclista estadounidense Guy East, a lo que se sumó el apoyo de la Comisión de Cultura Física y Deporte de Guanajuato.

Su participación abona a nuevas convocatorias a procesos de pista, ante la Federación Mexicana de Ciclismo, que espera vea con buenos ojos el progreso.

“Espero que lo vean bien, estoy agarrando puntos, me estoy rankeando y ojalá lo vean bien, tuve comunicación con el presidente de la Asociación, (Antonio) Vallejo, y me hizo la invitación a la Ruta del Centro pero preferí venir a correr pista y seguirme preparando acá, y Guanajuato me echó la mano para poder venir, estamos de la mano poco a poco”.

En resultados, Prado ha conseguido triunfos en Ómnium, e incursionará también en la Madison, una nueva modalidad a abrirse en el proceso de Juegos Olímpicos.

El mexicano regresará al país a finales de julio, para cumplir concentraciones ya bajo el mando federativo, que podría convocarlo luego al evento más próximo, el Campeonato Panamericano de Pista, a finales de agosto, en Trinidad y Tobago.