Este martes hasta las 21:42 horas, pudo la Procuraduría General de Justicia dar por identificado el cuerpo de Héctor de Jesús, agente de Tránsito Municipal de León desaparecido el pasado domingo, como el cadáver encontrado en el municipio de Juventino Rosas, pero no hay mayor información sobre el crimen.

LO SABÍA

La identificación que hacía la esposa del fallecido, Luisa, desde temprana hora de este martes, fue tomada con reserva por los investigadores ministeriales hasta esta noche cuando finalmente al menos un familiar de Héctor de Jesús pudo entrar a ver el cadáver y confirmó que se trata de él.

Héctor de Jesús, desapareció el domingo 20 de agosto, se despidió de ella alrededor de las siete de la mañana y no volvió a su casa, comentó la noche de este martes la propia Luisa mientras se trasladaba de Celaya a León.

Luisa, dijo no conocer nada de las circunstancias que rodearon la desaparición y asesinato de su esposo.

Héctor de Jesús, agente de Tránsito Municipal de León, y conductor de un transporte ejecutivo en sus tiempos libres, se encontraba de vacaciones durante el incidente que culminó en su asesinato.

LO RECONOCIÓ

Ella dijo haber visto sólo fotografías y señaló que se trataba de su esposo. Otro familiar se quedó en Celaya hasta que culminó la necropsia practicada al cadáver, para poder observarlo y confirmó la identidad.

“Se trata de un concuño del ahora occiso”, informó la Procuraduría General de Justicia, en referencia a la persona que tuvo a la vista el cuerpo de Héctor de Jesús.

Pero la Procuraduría se limitó a confirmar la identidad del ahora occiso y no reveló las causas de muerte.

El cuerpo de Héctor de Jesús fue encontrado en un camino de terracería en las cercanías la comunidad de San Diego de los Dolores, paralelo a la carretera Juventino Rosas-Guanajuato, informó la Procuraduría General de Justicia.