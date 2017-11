Si el León quiere estar en la liguilla tendrá demostrarlo ganando en la última fecha a las Chivas, pues aún no la tienen asegurada, declaró el directivo verdiblanco Rodrigo Fernández.

El boleto todavía no está garantizado, dijo, “no nos podemos confiar, no podemos estar pensando en la liguilla cuando no la tenemos todavía”.

Agregó que “queda un partido muy importante, contra un gran equipo que viene de ser campeón, estamos en casa y hemos mejorado, empezamos mal pero después tuvimos muy buenas actuaciones, pero si queremos entrar a liguilla, debemos de demostrarlo”.

Dijo que contra Chivas, más que interesante, va a ser importante porque todavía no se tiene amarada la calificación, “está en nuestras manos, estamos en casa y tenemos que mejorar en la tabla de posiciones para, si se da la liguilla, estar bien colocados”.

Por ello, servirá el amistoso contra Santos del fin de semana, para seguir en competencia contra un equipo de Primera División, “llegamos a Los Ángeles la noche del jueves y se regresa temprano, en la mañana del domingo estamos acá”.

Del castigo por indisciplina a Leonel López, informó que no se ha acabado, “no nada más es ser buen jugador, tiene que valorar cuando llegan a Primera, no nada más es llegar y está todo bonito, en el día a día tienen que demostrar por qué están en Primera”.

Asimismo, asegura que ningún club ha preguntado por Elías Hernández, “es un tema que ha salido, pero no hay una oferta de Chivas, de América, ni de nadie, ningún club se ha acercado a preguntar”.

Indicó que no están cerrados a nada, “para nosotros es un jugador muy valioso, está muy contento acá, el ‘draft’ pasado hubo acercamientos y hubo propuestas por equipos para llevarse a Elías y decidimos que se quedara, es la prioridad”.

Apuntó que Elías se merecía estar en esta convocatoria del Tri, “es un jugador importante en la Liga, no solo como mexicano, sino en la Liga, entre nacionales y extranjeros, lo viene demostrando con asistencias, con goles y merecía estar ahí”.