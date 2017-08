Apreciable lector. Nuevamente me atrevo a tratar sobre el tema del Distribuidor vial porque algunos allegados me han pedido que externe sus quejas por este medio. Y es que quizás usted no sea vecino de las zonas afectadas que son aledañas al famosísimo puente y a la construcción “deforme” como le llaman algunos, pero los que día a día tenemos que padecer el transitar por esta área de la ciudad, francamente estamos cansados.

Se nos prometió que la obra estaría terminada hace dos años y parece que no tiene fin. Los “afectados” directa o indirectamente, tenemos hasta anécdotas que podemos sacar a colación si nos quedamos sin tema para platicar. Hasta ahora no hay fecha cierta para la entrega final de la obra. Además de que el temor se apoderó de varios conductores leoneses cuando se dio a conocer que en el “Paso Express” en la carretera México-Cuernavaca, murieron dos personas al caer en un socavón.

Ante las fallas estéticas evidentes en el puente, todos nos comenzamos a preguntar, si así es cómo se ve, estructuralmente, ¿estará correctamente edificado? Al ir transitando por alguna de las vías del Distribuidor, repentinamente, ¿no nos iremos a caer en un agujero?

El diputado federal Miguel Ángel Salim ha estado muy al pendiente de los avances de la obra, seguramente por razones partidistas, sin embargo, su insistencia sobre el tema, ha captado la atención tanto de las autoridades como de los medios de comunicación y de la población en general. El funcionario vía redes sociales y a través de la publicación de misivas dirigidas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha cuestionado sobre el desarrollo de la obra, las fechas exactas de la entrega e inauguración.

La respuesta que recibió Salim por parte de la SCT a nivel federal y no a través de sus delegados, fue que se realizarían pruebas para evaluar la respuesta estructural del distribuidor y que una vez realizados los estudios, se informaría sobre la fecha aproximada de la entrega. Personalmente, pensé que el regreso a clases volvería aún más caótica la zona, pero el apoyo de elementos de tránsito y la circulación por debajo del puente, ha logrado despejar de cierta forma, las vías que desembocan en la intersección que “baja” hacia Manuel J. Clouthier.

Para vecinos de la zona, como lo somos mi familia y yo, así como para muchísimos otros colonos afectados, el hecho de ver la monumental obra casi terminada, despejada, sin utilizarse y observar únicamente un par de trabajadores a los alrededores, resulta frustrante. No quiero ni pensar en los resultados de los estudios que le harán a la construcción. ¿Y si efectivamente tienen que hacérsele mejoras o ajustes? ¿Cuándo por fin podremos ver que se utiliza esa vía construida con nuestros recursos?

Por otro lado, si es que se favorecieron a ciertas empresas constructoras, o si empresas guanajuatenses pudieron haber realizado las obras de una manera más eficiente, quizás.

Lo cierto es que urge que esa “gran estructura” por fin se utilice, que el Municipio siga apoyando con elementos de tránsito, anuncios y señalética, con el fin de que los ciudadanos efectivamente nos veamos beneficiados (o no tan perjudicados) y no vivamos como personajes de un cuento sin fin que es usado como argumento político.

