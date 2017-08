No es Víctor Manuel Vucetich, ni el ‘Ojitos’ Meza, ni Javier Aguirre, ni algún otro técnico disponible en el futbol mexicano, será el uruguayo Gustavo ‘Chavo’ Díaz quien tomará las riendas del León a partir de la presente semana.

Y es que, de manera extraoficial, el estratega charrúa de apenas 42 años de edad, ha sido el designado por la directiva del Club León para tomar las riendas del equipo, aunque habrá que esperar noticias oficiales.

Díaz, estuvo dirigiendo todavía el fin de semana a la Universidad Católica de Quito, y se espera su llegada y presentación a León el próximo miércoles 30 de agosto.

Gustavo ‘Chavo’ Díaz viene acompañado por su cuerpo técnico Adrián Secondo, Juan Pablo Pendola y el ex jugador verdiblanco, Nelson Sebastián Maz, teniendo como preparador físico a Gabriel Sousa.

Sin embargo, al ‘Chavo’ Díaz, no le estaba yendo muy bien en Ecuador, donde deja a su equipo en el último lugar de las posiciones con apenas 3 puntos en 7 fechas disputadas y un gol average negativo de -11.

Pero a reserva de que la directiva lo haga oficial, parece que la familia Martínez se inclina por él, debido a que trabaja bien con sus equipos y tiene una idea futbolística atractiva. Díaz ya dirigió al Celaya en el Ascenso en el 2015.

‘RATÓN’ AYALA EN COPA

Por lo pronto, el equipo reanudó sus entrenamientos el lunes para preparar el cierre de la fase regular en el torneo de Copa, donde mañana visitará a los Alebrijes de Oaxaca con Rubén ‘Ratón’ Ayala como técnico interino.

Extraoficialmente, Díaz llega el miércoles para ser presentado en León, donde seguramente trabajará con los que no viajen a Oaxaca y observará al resto por la noche ante Alebrijes.