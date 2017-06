Con la llegada del lateral paraguayo Iván Piris, la pelea por ganarse un lugar en el once titular será pareja, sin embargo, Fernando Navarro declaró que la competencia en esa posición ha estado desde que llegó y en lo personal le ayuda a seguir creciendo.

Navarro, aseveró que cuando llegó, en su momento le tocó competirle a Jonny Magallón “y en lo personal me ha ayudado a seguir creciendo, a querer más, a estar mejor preparado siempre sabiendo que atrás de ti hay alguien listo para cuando se le necesite”.

Y aunque a Piris, lo conoce Torrente, señaló: “Como dice el profe, yo en lo personal y creo que la mayoría del grupo coincide con él, lo más importante va a ser el grupo, que juegue el que esté mejor le va a convenir al equipo.

Al mismo tiempo, le va a convenir al que esté jugando y al que no, creo que los dos queremos jugar, sin embargo, va a estar ahí el que mejor haga las cosas y el que al equipo le beneficie más y eso va a ser lo más importante”.

Sobre la pretemporada, asegura que van bien, pues el grupo ha empezado con muy buena actitud y muy buena disposición, “todos hemos dejado todo en cada entrenamiento sabiendo lo importante que es la pretemporada y todos con esa mentalidad de hacerlo lo mejor posible”.

“Hay que llegar bien al inicio del torneo y sobre todo para que al final estemos bien físicamente y podamos cumplir los objetivos que tenemos planeados”.

Asimismo, comentó que pinta bien el torneo, pues ahora desde la pretemporada tienen plantel competo y todos vienen con la misma actitud que tenía el grupo desde antes, “nos sentimos bien y ya con ganas, obviamente de que ya empiece el torneo, falta mucho pero ilusionados con este nuevo grupo y este nuevo torneo”.

Por último, sobre la actuación de México en el primer duelo ante Portugal, comentó que “los jugadores tienen bastante actitud y se ven motivados, se ve que quieren ganar y trascender y creo que por allí se empieza, creo que sacaron un buen resultado”.