El agente de tránsito Héctor de Jesús Godínez Hernández, fue apuñalado en el abdomen, precisó este miércoles la Subprocuraduría de Justicia de la Región C, pero no hizo revelaciones sobre avances de las investigaciones.

El anuncio oficial de las causas de la muerte, en este caso, lo hizo esa subprocuraduría de Justicia hasta el mediodía de este miércoles luego que la necropsia al cuerpo del agente vial fuera practicada al anochecer del martes y de que el cadáver finalmente fuera identificado de manera formal.

Las indagaciones ministeriales incluyen desde los últimos contactos que tuvo el agente de vialidad leonés, comisionado como operador de grúa, hasta la aparición de su cuerpo en un camino de terracería del municipio de Juventino Rosas.

El cadáver del también conductor de transporte ejecutivo, fue encontrado en ese lugar, pero no el automóvil Nissan Sentra que conducía y que era el mismo que él operaba en esa actividad.

Del auto no se sabía más hasta este miércoles, dijeron funcionarios ministeriales.