A nombre de la comunidad universitaria, la rectora del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato (UG), Dra. Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera, felicitó por su esfuerzo a las y los 186 jóvenes egresados de los diferentes programas educativos de la División de Arquitectura, Arte y Diseño (DAAD).

Durante la ceremonia de entrega de constancias de egreso, la Dra. Rendón observó que en este tipo de encuentros se renuevan las esperanzas de que los sueños pueden hacerse realidad, pues no es fácil someterse permanente al escrutinio, a horarios, a preparar exámenes, “ello sólo se logra con disciplina, trabajo y convicción”.

Por ello, reiteró su felicitación para estudiantes egresados de los diferentes programas de la DAAD, con la invitación de seguir preparándose para la búsqueda de nuevos horizontes, pues “frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad progrese a los ideales de paz, libertad y justicia”.

En este sentido, destacó la Rectora del Campus Guanajuato, que el contribuir a formar no sólo mejores profesionistas sino mejores personas, es uno de los mayores méritos de la Universidad de Guanajuato.

Les recordó que el haber sido estudiantes de la UG fue una condición de privilegio, y se dijo segura que contribuirán en el ámbito de sus disciplinas de estudios, a formar un mundo mejor.

ESFUERZO

En su oportunidad, el Dr. Francisco Javier González Compeán, director de la DAAD, habló ante estudiantes sobre los esfuerzos que a través de todos estos años han realizado con el respaldo de sus familias; les recordó el tiempo de su preparación para ingresar a la UG, sus primeras clases, amistades, sus deseos, todo lo cual les brindó una formación como seres humanos sensibles a su entorno, “no sólo expertos en su disciplina, sino con el compromiso de ser agentes de cambio de la sociedad”.

Les hizo notar que todos han demostrado que son capaces de cumplir con sus proyectos a largo plazo y, por ende, no hay límites para su capacidad, que muchos ya están inmersos en el campo laboral y otros por primera vez enfrentarán el reto de trabajo y otros desafíos “con la frente en alto, acompañados de su familia, su Universidad y la mirada hacia el futuro”.

A nombre de las y los egresados, dirigió un mensaje la alumna Alejandra López Arroyo, quien agradeció a las familias el respaldo ofrecido y recordó a sus compañeros y compañeras el esfuerzo y tiempo compartido.