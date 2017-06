El volante colombiano Alexánder Mejía se manifestó a favor de mantener el grito contra los porteros promovido desde el futbol mexicano, pero que ha llegado a instancias internacionales.

A su parecer, se trata de algo que le da color al futbol y que el aficionado que paga, tiene derecho a manifestar.

“Es parte del futbol, la gente vive el futbol en las tribunas, para eso pagan un boleto para gritar y decir lo que ellos quieran, porque si no hay que ir a ver tenis y todo mundo callados”, dijo, argumentando que no se trata de una manifestación discriminatoria y no ocurre sólo en México.

“El futbol hay que vivirlo como se vive dentro de la cancha, que todo mundo grite independientemente de cómo lo hagan, para mí no es incitar a la violencia, porque si FIFA lo está haciendo con la Federación Mexicana tiene que hacerlo a nivel mundial, en Colombia, se grita, en Sudamérica se grita”.

¿Le han gritado cosas de ese tipo?

“A todo el mundo le pasa, pero si uno se pone a escuchar lo que la tribuna dice, se vuelve loco uno, el hincha vive su partido y nosotros defendiendo el color, pero me parece muy feo que se cambien ese tipo de cosas”.

Mejía se mostró también renuente a los cambios que vive el futbol, como el de esperar a la repetición para validar un gol, algo que no ve con buenos ojos.

“Están tratando de cambiar al futbol, ya hay que esperar en las pantallas si es gol o no, y nos va a tocar ir al estadio con todo mundo callado y esperar a ver qué pasa”.

“Están cambiando las cosas que cada día lo aburren a uno, lo entristecen, la persona que vaya a la cancha ya tiene que ir con otro pensamiento y no decir cosas, y el que va compra un boleto, tiene derecho a gritar lo que quiera. No pasa nada, es parte del futbol”, aseguró.

En cuanto a lo deportivo, el elemento dijo que León ha superado las malas pretemporadas.

“Ya están superadas, y estas dos semanas hemos trabajado fuerte, lo que se hizo en Pachuca, nos va a ayudar a competir a alta intensidad, mucho trabajo de potencia y velocidad, va a ser importante para iniciar bien, nos va dar el soporte para sostener todo este semestre”.

“Es recordar que eso fue lo que nos dio frutos cuando llegó el profe (Torrente) y se llega a la semifinal”, añadió.

Mejía destacó la llegada de Alan Cervantes, así como el trabajo que tendrá Leo López, la llegada de Fernando Navarro, habilitado más como carrilero, así como la labor de Luis Montes, a falta de Elías Hernández, con selección, en un esquema 4-3-3 que implementarán.