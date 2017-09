El Arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, manifestó que la inseguridad no solamente es responsabilidad de las autoridades sino de toda la sociedad.

Asimismo, lamentó el deterioro social que existe, ya que dijo: esa condición “ha llevado a las personas a asesinarse entre sí”.

“Es responsabilidad de todos el respeto a la vida, a la paz, la seguridad con que todos debemos vivir es responsabilidad de todos (…) Indudablemente las responsabilidades se tienen según los servicios de cada uno presta, pero todos estamos fallando y es responsabilidad de todos”, dijo.

Al ser cuestionado en torno a la violencia que vive en el estado y en el municipio y sobre el asesinato de policías, dijo que eso refleja que “hay un deterioro de la ética y del sentido de la vida”.

MAL SOCIAL

“Toda la violencia, trátese de quien se trate, pues es un mal para la sociedad, es una enfermedad para la sociedad; eso quiere decir que algo está mal y no nada más en el exterior, sino del interior porque eso no viene de afuera sino del interior de los pensamientos, de los sentimientos y acciones. Entonces cuando hay un deterioro ético y moral, pues se da ese tipo de cosas”, dijo.

“Nosotros le llamamos reconversión, hay que reconvertirnos, hay que revisar nuestras motivaciones, hay que revisar nuestros valores; la crisis es una crisis profunda del sentido de ser humano y del sentido de la vida”, agregó.

En otro aspecto, el Arzobispo hizo un llamado a los funcionarios públicos para que no descuiden su encomienda ante la cercanía del proceso electoral del 2018.