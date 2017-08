La presidenta nacional del Comité Anticorrupción y Antilavado de Dinero del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, Fernanda Zenzino López, alentó a la responsabilidad ciudadana como la fortaleza determinante para combatir la corrupción en México.

“A medida que la sociedad decida hacer lo correcto, entonces habrá menos problemas. Suena utópico, sí, pero también es posible. Hay muchas sociedades que han elegido hacerse responsables de su comportamiento y han cambiado su propia sociedad; como Holanda”, planteó.

Disertó el tema “El Impacto en los Sistemas Nacional y Estatal de Anticorrupción” ante los integrantes del grupo Guanajuato de IMEF, en cuyo foro también participó como ponente la diputada Libia Denisse García Muñoz Ledo.

Fernanda Zenzino se pronunció por una mayor responsabilidad ciudadana para combatir este problema que afecta al país.

“La corrupción tiene siempre dos lados: el que pide y que el paga. Si no existe el que paga, el que pide no tendría negocio”, planteó.

Dijo que, más allá del tema teórico, lo primero que tiene que hacer la sociedad es no hacer “pagos” indebidos.

CORRUPCIÓN

Señaló que la corrupción existe en la iniciativa privada, entre empresas y se tiene que trabajar en una cultura de integridad.

A corto plazo parece mucho más barato participar en la corrupción y beneficiarse, pero a largo plazo es muchísimo más caro y ejemplificó que el dinero no registrado no será parte de un retiro personal.

Reconoció que los planteamientos como los expuestos en este foro deberán de tener eco en un futuro, porque no es un tema sencillo.

“Si queremos un México sin corrupción todos tenemos qué hacernos responsables de actuar de manera integral y no patrocinar, ni incurrir en actos de corrupción”, concluyó.