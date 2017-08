El director de Desarrollo Social y Humano, Daniel Campos Lango, declaró que estará en donde el partido lo ponga, esto al ser cuestionado en torno a si buscará registrarse como candidato a algún puesto de representación popular de cara al 2018.

Señaló que como militante del Partido Acción Nacional está interesado en seguir y desarrollar una carrera política, aunque no definió cuál sería el peldaño que estaría buscando para seguir dentro de la función pública.

“Yo donde me diga el partido. En donde mejor sirva… ahí estaré (…) yo me visualizo trabajando en la dirección de desarrollo social y terminando con los compromisos que hicimos junto con el alcalde y, repito, todavía no son los tiempos; el partido todavía no define cuáles son sus métodos, si será designación o serán asambleas y partimos de eso, son muchos los factores los que determinan las aspiraciones de alguien”, dijo.

“Eso no depende de mí, sino del propio partido, insisto, y en este trienio me invitaron a la dirección y aquí estamos (…) Yo por supuesto que quiero formar una carrera política pero no es una decisión personal, sino una decisión colegiada de partido”

Resaltó que es necesario que el partido defina reglas, pues de ello dependerá que los panistas analicen y definan sí están interesados o no, en participar en las contiendas internas para llegar a una candidatura.

Finalmente, Campos Lango señaló que, en caso de que el alcalde Héctor López Santillana decida reelegirse, también lo estaría apoyando.