El defensor, Juan Ignacio González, declaró que con la llegada del ‘Chavo’ Díaz al frente del equipo cambiará bastante como siempre con la llegada de nuevo entrenador, pero que todos están comprometidos.

Destacó que parece que hubiera pruebas como los chavitos que se quieren mostrar, a veces es bueno a veces no debería ser así, nosotros somos profesionales y siempre debemos de entregar al máximo todo.

“Hoy por hoy se ve un plantel muy comprometido donde todo mundo se quiere mostrar, donde todo mundo quiere jugar y esperemos sacar un buen resultado contra Querétaro (el sábado)”.

Nacho señaló que apenas llevan dos días de entrenamientos con Gustavo Díaz, pero poco a poco van asimilando su idea de juego, pues no les está costando mucho trabajo porque es clara.

“Le gusta mucho la movilidad, tener la pelota, descargar de primera, tocarla varias veces poco tiempo cada jugador, buena circulación y los entrenamientos han sido más cortos un poco más intensos y sabiendo que siempre cuando hay cambio de entrenador todo mucho se quiere mostrar”.

Aunque también confiesa que ha sido difícil asimilar la salida de Javier Torrente, porque al final es por culpa de los jugadores que se dio el cese.

“Es difícil también los cambios, de repente no nos gusta saber que no nos fue bien con un entrenador, saber que se tiene que ir alguien, dejar su trabajo por culpa de nosotros, pero eso aumenta el compromiso ahora con un cambio motivante para todos”.

A pesar de todo, señaló que “”tenemos un compromiso con el entrenador, con la institución y con nosotros mismos para sacar el equipo adelante. Debemos convencernos nosotros mismos del gran plantel que hay. Siempre debemos entregar todo al máximo”.