El PAN espera que el alcalde Héctor López Santillana, rinda un informe realista, congruente, que se pueda comprobar en los hechos, las obras, y programas que se realizan en el municipio de León, afirmó Alfredo Ling Altamirano.

Señaló que no habrá acarreados para que asistan al informe, ni de militantes, simpatizantes ni colonos, porque no es el estilo del PAN, llevar gente, ni repartir tortas ni flautas con milanesa, como lo hacen los priistas.

Los panistas y representantes de los sectores invitados al informe por el ayuntamiento que preside Héctor López Santillana, acuden por su propia voluntad, refirió.

Las obras que se realizan en León, se pueden ver en la página virtual de la presidencia municipal, cuáles se iniciaron de las 400, qué avance llevan, que inversión, en qué calles, colonias y comunidades, que se pueden observar con fotografías, indicó.

Además, aseguró Alfredo Ling Altamirano, que los ciudadanos pueden comprobar en los hechos las obras que se efectúan, porque las pueden observar que son una realidad, no son únicamente un anuncio en la página virtual de internet, son hechos reales.

Reconoció que en el tema de seguridad pública se tienen problemas y representa una deuda social, pero es un tema nacional, no solo del municipio, sino que compete a los tres niveles de gobierno y a los sectores de la sociedad, afrontar esta situación, para disminuir la delincuencia.

SEGURIDAD

Ling Altamirano precisó que no se puede politizar el tema de seguridad, porque es un asunto nacional, un tema de país que a todos compete afrontar como gobierno y sociedad.

Por ejemplo, falta legislar en materia de armas largas, cuánto se podría bajar la inseguridad, si se lograra hacer esta reforma legislativa, para establecer mayores controles legales, expuso.

El dirigente del PAN en León, descartó que el alcalde, Héctor López Santillana, llegue debilitado al segundo informe de ayuntamiento, por el “fuego amigo” entre síndicos y regidores panistas que critican y cuestionan uso de recursos públicos en proselitismo, asistencia a eventos donde se hacen destapes a candidaturas, como el caso del director de desarrollo social, Daniel Campos Lango.

Precisó que las posturas y declaraciones personales no impactan al PAN, a la administración municipal que preside Héctor López Santillana, ni al ayuntamiento.

“Cada quien es libre de expresar a título personal sus opiniones y posturas, porque en el PAN no existe mordaza, no se les pide que no hablen, no debilita al presidente municipal, ni al ayuntamiento, ni al PAN”, aseguró.

Ling Altamirano, agregó que “cada quien con sus declaraciones arriesga su propio prestigio y son responsables de lo que dicen y hacen mientras no transgredan la Ley”.

Mientras sus críticas, posturas y propuestas no sean institucionales, en sesión de ayuntamiento, no afectan de ninguna manera porque son a título personal, dijo.