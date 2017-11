El ex canciller, Luis Ernesto Derbez Bautista, consideró que las autoridades han errado el camino, en la lucha para defender a los mexicanos que están condenados a la pena de muerte en Estados Unidos.

Al ser cuestionado sobre el caso del guanajuatense Rubén Ramírez Cárdenas, quien será castigado con la pena de muerte este 8 de noviembre en Texas donde se le acusa por el delito de homicidio y violación, señaló que la federación y el estado de Guanajuato tendrían que haber contratado a abogados estadounidenses para garantizar justicia a dicho paisano.

Señaló, que el peor error es querer defender a quienes son condenados con la pena de muerte, a través de abogados mexicanos, quienes no conocen lo suficiente sobre las leyes norteamericanas, de ahí que dijo, resulta imposible detener la ejecución del irapuatense Ramírez Cárdenas.

Esto, incluso a pesar de que organismos como la Corte Internacional de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitaron se repusiera el juicio en contra de Rubén Cárdenas, tras haber comprobado que en su caso se violaron las disposiciones de notificación consular y que hubo fallas en el juicio.

“Cuando fui canciller, ganamos el caso Avena. El caso Avena es el único en que el Gobierno Mexicano ha podido llevar, demostrar y lograr, el que a los ciudadanos de nuestro país, particularmente este caso, se les reconociera y se detuvieran las ejecuciones de todos los mexicanos que estaban por llegar, gracias a que demostramos en la Corte Internacional de la Haya el hecho de que no se les dio el tratamiento adecuado, desde el punto de vista de asistencia consular”, recordó.

“De manera que, como podemos lograr el éxito en casos como el de Rubén Ramírez Cárdenas, es trabajando en Estados Unidos y no en México, en apoyar a base de buenos abogados, que conozcan la legislación norteamericana y todas las condiciones en las que pudo haber fallado el proceso que se está llevando a cabo y que condujo a la ejecución de la persona”, añadió.

El canciller, en la administración del ex Presidente Vicente Fox, resaltó que el gobierno mexicano ha optado durante los últimos cuatro años por disminuirle el presupuesto a los consulados en Estados Unidos, situación que dijo, delimita la posibilidad de contratar “buenos abogados norteamericanos”, quienes sí garantizarían la posibilidad de defender y salvar a los mexicanos que son o que están condenados a pena de muerte.