“Hoy se está dejando de lado el tema del equipo por mirar la cantidad de goles que llevo, y eso no me gusta, pienso siempre en lo grupal más que en lo individual, más allá de que esto no se da todos los días, estar cerca de 100 goles no es fácil y me siento orgulloso, pienso en el equipo”.

“Soy el encargado de meter los goles porque soy el delantero, pero acá no hay una orden o dependencia de que yo tengo que hacer el gol, eso no lo permitiría, primero es el equipo, los goles llegan solos y el resto también tiene esa responsabilidad porque esto es un equipo, no es tenis o golf”, añadió.