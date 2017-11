León, Guanajuato.- En el marco de la ceremonia de Honores a la Bandera, la mañana de este lunes el alcalde Héctor López Santillana entregó un aula en la escuela Telesecundaria no. 902 turno matutino, la cual se encuentra en la localidad de San Juan de Abajo.

Esta institución cuenta con 9 grupos y una población inscrita de 275 alumnos. Por la tarde funciona la Telesecundaria no. 1092, la cual contempla alrededor de 145 alumnos inscritos actualmente.

López Santillana durante su mensaje exhortó a los estudiantes a no abandonar sus sueños, y resaltó que una forma de combatir la inseguridad es fomentando la educación y los valores a través de los símbolos patrios.

La localidad cuenta con una población de 362 jóvenes entre los 12 y los 14 años, de los cuales casi 20 por ciento ya no acuden a la escuela y de los casi 300 jóvenes mayores de 15 años no tienen una opción de estudio en la localidad.