En la colonia San Francisco, la gente siempre ha requerido atención. Ahora, con el surgimiento del dengue, sus responsabilidades y necesidades aumentan.

Es normal ver en la colonia San Francisco barriles y cubetas afuera de las casas. Esto se debe, particularmente, a que no tienen tuberías y servicio de agua, por lo que tienen que pedirle ayuda a las pipas de agua que llegan a surtir a la colonia, que se encuentra rodeada de terrenos baldíos y tiene muchísimas calles sin pavimentar. Otro problema es que en la zona se encuentran los “paracaidistas” que desde el año pasado se instalaron en un terreno cerca de allí.

María Dolores Rodríguez es una de sus muchos habitantes. Está informada respecto al dengue y sabe que su situación no es fácil, pues el agua es cara tomando en cuenta sus necesidades: a diez pesos le cobran el barril, que se encuentra afuera de su casa.

INFORMADOS

“Por suerte sí estamos informados respecto al dengue y todo el problema, porque vamos al centro de salud, y es allí donde nos dan información al respecto. El barril me dura dos días, y hay que estarlo cambiando. Desgraciadamente no tenemos baño, así que el agua que se queda la usamos en la letrina”, dice María Dolores Rodríguez, de 73 años de edad.

Los vecinos de una calle de la colonia San Francisco, ubicada por el bulevar Vicente Valtierra, señalan que es necesario que las brigadas anti-dengue se den una vuelta por la zona, pues temen ser contagiados, como sin duda temen todos los leoneses. Una de ellas es María Isabel Ruiz, quien se dedica a las labores del hogar. Ella apunta:

“Requerimos que vengan las brigadas. Afortunadamente no me he enfermado, pero es necesario que se den una vuelta. Es difícil estar limpiando para impedir las larvas, una tiene que estar limpie y limpie, y no estamos en condición de desperdiciar el agua”, apunta, por lo que usan el agua para lavar o para el baño, por ejemplo.

María del Carmen, de igual manera, no permite que se acumule el agua, pues está consciente que la limpieza es la mejor arma contra el mosquito transmisor del dengue.