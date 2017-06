El pasado domingo 4 de junio se realizaron elecciones en cuatro estados de la República mexicana.

Lo que se pudo observar fue el sinnúmero de irregularidades asociadas y arreglos que se suscitaron por “debajo de la mesa”, entre varios partidos políticos, demostrando así la existente complicidad entre las cúpulas de los partidos que dieron como resultado que cierto grupo evitara su debacle.

Erick Osiris Laines realizó un análisis sobre la credibilidad de los partidos políticos en México (UAEH):

“Los partidos políticos ocupan el lugar número 13 entre las instituciones con mayor confianza en nuestro país. El 80% de los mexicanos tiene poca o ninguna confianza en los partidos políticos, sólo el 4% de la población mexicana confía en ellos. El 52% de los ciudadanos está poco o nada satisfecho con la actual democracia en México. El 50 % opina que en el país estamos más cerca de un gobierno que se impone que de uno que consulta a la ciudadanía y el 66% no cree que las elecciones en nuestro país sean limpias”.

Uno de los problemas más grandes en nuestro país es que los partidos políticos no se han construido desde abajo, lo han hecho desde arriba y las leyes electorales impiden la participación de ciudadanos que aspiren a espacios organizativos para construir nuevos partidos.

La mayoría de los mexicanos (77%) considera que es el gobierno el que debe resolver los problemas sociales, cuando la realidad es que éstos deben ser resueltos por la participación activa de la sociedad en su conjunto. La situación es que los partidos políticos no son un “bien necesario” para el buen funcionamiento del gobierno, aunque el 66% de los encuestados así lo considere.

En varias ocasiones, se ha comparado a los partidos políticos en nuestro país con los grandes carteles de la delincuencia organizada. Su comportamiento y estructura son semejantes. Para muestra basta un botón y revisar lo ocurrido en los estados de Veracruz, Coahuila, Yucatán, y Estado de México, entre otros.

También es cierto que la actuación de los partidos depende mucho del momento y tiempo en que se analice su participación en México.

Hoy, los partidos políticos, son en realidad fachadas de personajes que viven del poder. En 1929 Plutarco Elías Calles fundó el partido Nacional Revolucionario, el actual PRI y en 1939 nació el Partido Acción Nacional con Manuel Gómez Morín.

Hasta 1989 es cuando aparece otra estrella: el PRD para formar un espacio para los que buscaron salir del PRI. A partir de 1990, han surgido más partidos como resultado de negociaciones y la solidaria anuencia, entre los tres principales y es así que contamos con cinco más pequeños, incluyendo al actual MORENA de Andrés Manuel López Obrador quien estuvo en el PRI, después en el PRD y mejor fundó su propio partido.

La verdad es que ninguno de ellos vela por los beneficios e intereses de los ciudadanos o del país en su conjunto. Todos, sí, todos son cómplices, amantes y estafeteros del control de los destinos, no del bienestar común, sino de los intereses minoritarios en busca de la permanecían del poder.

Mientras como ingenuos y desafortunada mayoría de este país, creemos que de ahí saldrá quien, como súper héroe, haga frente a lo que como mexicanos nunca hemos podido defender y hemos llorado cobardemente.

No creemos en los partidos políticos, tampoco en las elecciones o los gobernantes; pero como ovejas continuaremos encaminados a votar por quienes siguen sin tener una pizca de credibilidad.

¿O no CHE?

Como sucede aquí en León.

P.D.: ¿Haciendo obras de último momento y creando caos en la ciudad mejorará la imagen del Alcalde en León?

¡Hasta la próxima!

Comentarios: [email protected]