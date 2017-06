El tercer domingo del mes de Junio de cada año se ha acostumbrado a celebrar y felicitar a los papás y hay muestras de respeto, alegría y convivencia familiar.

Los que somos aficionados al beisbol desde hace muchos años hemos formado una actividad deportiva tan hermosa como es la práctica de este deporte, en esta fecha se celebra un aniversario más del inicio de actividades deportivas de nuestra Liga de Beisbol Infantil y Juvenil y Softbol León A.C.

No quiero por ningún momento que el hecho de escribir acerca de esto solamente como información se tome como una alabanza, una forma de presunción y mucho menos de exaltación personal y tampoco de hacer comparativas, porque esto que lo estamos haciendo entre muchos durante muchos años, más que nada es un proyecto de vida, de amor y de entrega a todas las pequeñas y pequeños, donde nos hemos empeñado es en cumplir con nuestro lema: “Hagamos de los niños y jóvenes y ahora damas, hombres y mujeres de bien”, y si con la práctica del beisbol y softbol podemos buscar darles cariño, respeto e inculcarles buenos hábitos de disciplina, de orden y que al mismo tiempo el deporte les sirva de una diversión e inconscientemente arraigan las buenas costumbres para lograr este objetivo.

De alguna manera, por razones deportivas y de competencia tenemos que llamarle “Liga”, pero queremos entender esto más que nada que ese nombre solamente significa para todos los integrantes de esta Liga jugadores, entrenadores, managers, umpires y en general toda la organización de todos los integrantes significa algo muy importante que se llama unidad, unidad en la acción, en la forma de pensar, de actuar y de conducirnos dentro de la sociedad de una manera interna y seamos un ejemplo en el ámbito deportivo. De todos es conocido que desde muy temprana edad y ahora en estos tiempos con mayor razón los valores morales de muchos de nuestros niños y jóvenes y dentro de las familias mismas se han perdido, y que son básicos para el correcto funcionamiento ya que la familia, célula principal de nuestra sociedad, tiene que ser fortalecida y sobre todo en su parte más vulnerable: los niños y los jóvenes, que son sensibles a la gran problemática que estamos viviendo con las adicciones y vicios que desde temprana edad; hay muchos que intentan lastimarlos provocando desde muy diferentes formas y productos nocivos para la salud, buscando el constante consumo para que en el futuro sigan consumiendo lo que nunca debían de haber conocido.

Se logra esto por la conveniencia de tener una condición física adecuada que impulsa a los niños y jóvenes principalmente porque el deseo innato de todos ellos es siempre ganar y no les gusta perder y para esto se cuidan ellos mismos en la semana.

Quizá suene utópico, pero es una realidad que hemos logrado grandes avances y los niños y jóvenes que practican este deporte todos los domingos y algunos que entrenan entre semana se superan fácilmente porque ellos están convencidos que si ellos no se comportan adecuadamente no pueden triunfar y todos desean hacerlo. El 95% de nuestros niños y jóvenes principalmente, pertenecen a familias de recursos económicos limitados, no solamente de condición citadina, sino también nos extendemos al área rural. Muchos de ellos viven en colonias marginadas, pero eso no quiere decir que no sean valiosos y sean dignos de admiración, respeto y cariño.

Este año estamos 47 años de labor ininterrumpida, eso quiere decir que todos los domingos de todo el año, exceptuando Semana Santa y fiestas de fin de año no lo hacemos, pero también se participa en todos los torneos y hemos logrado a través de los años logros deportivos municipales, estatales, regionales y a veces hasta nacionales. Debemos de agradecer que los ayuntamientos correspondientes a través de los años de actividad de esta Liga nos proporcionan los campos de beisbol en la Ciudad Deportiva Enrique Fernández Martínez para el desarrollo de nuestro deporte a través de los institutos del deporte, actualmente se le denomina COMUDE y ahí es donde se puede demostrar exactamente que puede existir una sana colaboración que ha dado buenos resultados entre gobierno e iniciativa privada y para esto tenemos un convenio que tiene muchos años de firmado y nos permite realizar la actividad deportiva correspondiente. Seguimos agradeciendo el apoyo.

Actualmente contamos con 10 equipos de la categoría Infantil Menor de 10 a 12 años, Infantil Mayor hasta 14 años y existe 4 equipos de niños de pequeños de 6 a 9 años que se van iniciando y que forman una categoría menor y podemos aclarar que tanto en la escuelita como en los más pequeños juegan también niñas y lo hacen bien. En total contamos con 24 equipos y la escuelita con un promedio de 30 alumnos.

Es importante aclarar que en todas las categorías la instrucción, enseñanza, utilización de los campos y todo el proceso administrativo para organizar este esfuerzo deportivo es totalmente gratuito, dicho de otra manera, quien participa en la Liga adquiere compromisos de seriedad, cumplimiento y respeto a las reglas de la Liga, admitir que hay una disciplina que los protege y la constancia de jugar siempre, pero de ninguna manera deben hacer aportaciones económicas y eso ha sido parte fundamental de los objetivos de esta Liga desde sus inicios hasta la fecha.

No pretendemos ser ni los únicos ni los mejores, nuestros objetivos son superiores ya que a través de la práctica de nuestro querido deporte, cada domingo nos reunimos más de 400 personas que nos divertimos plenamente.

Es maravilloso ver que estamos aportando un pequeño grano de arena para el bienestar de la familia, porque indudablemente también es reunión de familias que acompañan a sus hijos y nietos y que los animan para que hagan su mejor esfuerzo deportivamente hablando.

La pregunta que muchos se hacen ¿Por qué ha durado tantos años la Liga?, primeramente porque sus objetivos son transparentes, buscando siempre el buen trato y el respeto a todos los jugadores y por supuesto que en estos 47 años han participado muchas personas que han practicado el Beisbol, que siguen practicando Beisbol y que han buscado como un gran complemento en su vida propia la entrega para cuidar, enseñar y muchas veces llevándolos en sus propios vehículos de una manera voluntaria y gratuita. Recordamos a muchos grandes que se nos han ido, pero que están viendo desde arriba los juegos de los niños, a ellos les hemos dedicado un reconocimiento; a los que todavía tenemos y muchos que están colaborando todavía con nosotros en un nicho de honor que les llamamos circulo de inmortales y lo forman todos aquellos que han logrado la superación, la continuidad y el esfuerzo deportivo a través de los años, siempre con la premisa de amar a los niños y entregándoles lo mejor de sí mismos. Honor y Gloria a ellos.

Tenemos el orgullo de que a través de los años los que fueron pequeños alguna vez y que hoy son profesionistas y en puestos clave en la industria como obreros calificados y en el gobierno recuerdan con cariño los tiempos hermosos en los que ellos convivieron y jugaron en los campos deportivos de nuestra querida Liga. Como ustedes lo pueden entender, a través de los años decenas de miles de niños y hoy adultos, algunos han tenido la suerte de ingresar al Beisbol profesional, aunque la Liga no tiene como objetivo crear jugadores que alimenten a los equipos profesionales aunque también es bueno decir con orgullo un pequeño empezó a jugar a los 8 años en nuestra Liga y durante varios años después, Armando Reynoso, llegó a ser figura principal en Grandes Ligas en Estados Unidos. En Guadalajara en el estadio de los Charros de Jalisco, de la Liga Profesional del Pacífico nos hizo un homenaje como la Liga más antigua del país con estas características.

¿Por qué hemos determinado que el Día del Padre sea el aniversario de nuestra Liga?

Hay una tierna historia en la que en un programa de televisión hace muchos años un pequeño beisbolista fue entrevistado y le preguntaron que si le gustaba el beisbol y afirmó que sí, y le preguntaron que cual era la razón y él contestó “Porque la Liga es bien padre”. Profesionista exitoso actualmente, ese pequeño niño hoy hombre de bien se llama Tomas Oliva, quien jugó durante muchos años en nuestra Liga, junto con su hermano Rubén. De esta respuesta nació la idea de celebrar nuestro aniversario precisamente el Día del Padre, cosa que hemos venido haciendo durante muchísimos años. Agradezco a mi familia el apoyo que siempre hemos tenido.