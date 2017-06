Uno de los mejores días para los mariachis es, además del 14 de febrero, el 10 de mayo. Sin embargo, el Día del Padre aunque haya suficiente chamba, no iguala la misma intensidad, ganancias y “locura” que los días antes señalados.

Jesús Barajas es uno de los muchos cantantes de la Plaza del Músico. Además es padre de una jovencita de 20 años, de modo que a sus ochenta años sabe muy bien lo que es cantar y ser celebrado el tercer domingo de junio.

Don Jesús no viste como mariachi, sino con ropa de civil. Camina por la Plaza del Músico esperando que alguien se interese por su talento y le solicite una canción. En Día del Padre nunca falta quien le pida alguna pieza, pero nunca con la afluencia del diez de mayo.

“Tengo 32 años cantando, toda una vida dedicada a la música. Actualmente tengo ochenta años, por la gracia de Dios. Empecé de joven en los tianguis y los tiraderos, cuando apenas me daban diez o veinte centavos. Después me fui a Estados Unidos y luego regresé. Pero la música siempre me ha gustado mucho. Últimamente ya me puse a cotizar como asalariado para que me pensionaran, pero de todos modos me sigo dedicando a la música ya sea por una lanita extra y por el puro gusto”.

REPERTORIO

Entre las canciones de su repertorio, destacan las del género ranchero, y últimamente los boleros. Enfatiza “Cerca del mar”, “Sentencia”, “Cruz de Olvido”, “Copa rota”, etcétera.

Jesús se dedicó el Día del Padre a trabajar. Apunta: “este es un día más bajito y tranquilo. A diferencia del diez de mayo, que todo mundo te pide que le cantes a su mamá, que te piden que cantes desde Las Mañanitas. Al papá es un poco más raro”.

Otro mariachi es Valentín Mora, quien con una sonrisa en el rostro y buen humor, responde cuando se le pregunta por qué el Día Del Padre no tiene tanta fuerza como el de la madre: “¡Ha de ser porque no nos quieren!”

Valentín tiene 20 años dedicado a la música, con su grupo “Águilas de México”. Sabe que el tercer domingo de junio no tiene tanto movimiento, pero para su fortuna, nunca falta la chamba gracias a algún hijo que solicita sus servicios.