El director de una escuela rural en Tarimoro, del sistema estatal de educación, fue aprehendido este martes en esa localidad por el delito de violación, que habría cometido en agravio de un o una escolar y enfrentará imputación, mientras el Ministerio Público ha ampliado sus indagaciones para conocer o descartar más posibles víctimas.

La aprehensión fue anunciada este martes por la Procuraduría General de Justicia en su cuenta de Twitter y posteriormente mediante un comunicado oficial, pero en ambos mensajes omite la ocupación del detenido, el lugar de los hechos que le imputa y la relación entre víctima y probable victimario.

Sólo revela en el comunicado mencionado, el nombre de Jaime, de 48 años, respecto del detenido y el Municipio de Tarimoro como el lugar de la captura y del ilícito que investiga.

Respecto de la víctima solo menciona que se trata de una persona menor de edad, y señala que el caso fue investigado y llevado a un juez de control para solicitar la orden de aprehensión, por la Unidad de Atención Integral a la Mujer, con sede en la ciudad de Salvatierra. Esa orden, fue la cumplimentada este martes contra él y se anunció que en las próximas horas será llevado a audiencia judicial para que enfrente las imputaciones.

SEG

Sin embargo, la noche de este martes, y a cuestionamiento expreso, la Secretaria de Educación de Guanajuato confirmó que no tenía conocimiento previo del caso ni la detención, sino que fue enterada este 29 de agosto y que se trata de un asunto que fue denunciado directamente ante el Ministerio Público.

Señala que este mismo martes personal de la delegación de la SEG en Acámbaro, a la que pertenece Tarimoro en materia del sistema estatal de educación, esperaba ante el Ministerio Público información sobre el caso.

La oficina de comunicación social de la SEG informó que en el caso de delitos como este, el sistema sigue protocolos de atención que por una parte, consiste en la asistencia a la posible víctima y a sus familiares; y en la suspensión laboral de los mentores que estén involucrados, así como la investigación correspondiente para deslindar responsabilidad administrativa.

En este caso, sin embargo, por haber sido denunciado directamente al Ministerio Público y no haber sido del conocimiento de la Secretaría de Educación, no se había iniciado el protocolo correspondiente.

Hasta la noche del martes, la SEG sostenía no tener conocimiento directo por parte del Ministerio Público de la naturaleza del cargo contra el profesor en cuestión, de la víctima y si los delitos que le imputan al primero guardan relación con la actividad laboral del detenido.

LOS HECHOS

Pese a que la Procuraduría no reveló los hechos que imputa al profesor, información extraoficial señala que un alumno o alumna fue abusado sexualmente en el plantel que ha dirigido el ahora detenido y que él sería el victimario.

La escuela que ha estado a su cargo se ubica en una comunidad rural de Tarimoro.

La audiencia judicial en que enfrente el detenido es de carácter privado, por ley, y no habrá acceso el público en general ni medios de comunicación.

La ampliación de las indagaciones la anuncia la propia Procuraduría en el comunicado que emitió este martes.